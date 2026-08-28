"Зачем мне эта математика?" В сети вспомнили об аварийной посадке Boeing 767 Air Canada, во время которой чудом выжили 69 человек

На фоне дискуссии об исключении математики из блока обязательных предметов на НМТ педагоги и ученые находят все больше аргументов в пользу того, чтобы оставить ее. И свою версию предложил заместитель городского головы Ивано-Франковска, кандидат физико-математических наук Святослав Никорович.

На своей странице в Facebook он рассказал о катастрофической ошибке в расчетах, которая едва не стоила жизни 69 людям. Никорович напомнил, как в 1983 году рейсу Air Canada 143 пришлось совершить аварийную посадку, поскольку в баки залили критически мало топлива. В историю это событие вошло как инцидент с "Планером Гимли".

Инцидент произошел 23 июля 1983 года, когда Boeing 767 выполнял внутренний рейс Монреаль – Оттава – Эдмонтон. Канада как раз переходила на метрическую систему мер, и наземные службы по привычке произвели расчеты топлива в фунтах вместо килограммов. Из-за неправильного коэффициента плотности бортовой компьютер показал, что топлива достаточно, хотя на самом деле в баки залили менее половины необходимого количества. На высоте 12 500 метров над городом Ред-Лейк поочередно отказали оба двигателя и погасли все приборы в кабине пилотов. 132-тонный самолет превратился в планер. Командир самолета Роберт Пирсон, имевший опыт пилотирования планеров, сумел посадить Boeing на бывшей военной базе Гимли, где в тот момент проходил автомобильный фестиваль и на взлетной полосе стояли люди. Они успели разбежаться в последние секунды. Все 61 пассажир и 8 членов экипажа выжили.

Именно эту историю Никорович использовал в качестве отправной точки для своих размышлений о необходимости математики в списке обязательных предметов. "Обычная задача на единицы измерения. Такая, о которой школьник иногда спрашивает: "А зачем мне это в жизни?"" – написал он.

Но затем чиновник вышел за пределы школьной математики и задал гораздо более широкий вопрос. "Представьте, что человек, не понимающий процентов, пропорций, статистики, вероятностей и причинно-следственных связей, управляет не одним самолетом. А государством", – предложил Никорович. Он подчеркнул, что везде, где решения принимаются на основе цифр, математическая неграмотность может обойтись очень дорого. А это, в частности, такие важные сферы, как бюджет, налоги, пенсионная система, энергетика, эпидемиология, демография, оборона, образование, инфраструктура и т. д.

"Неверно истолкованная статистика может привести к разработке неверной государственной программы. Непонимание демографической тенденции сегодня – к нехватке школ, врачей или работников через десять лет. Неспособность отличить корреляцию от причины – к решениям, которые выглядят красиво, но не работают. А непонимание вероятности и риска иногда обходится уже не деньгами. А человеческими жизнями", – отметил Никорович.

Математику он назвал не набором правил и формул, а дисциплиной мышления, которая нужна, чтобы избегать катастрофических ошибок, как в случае с канадским авиалайнером. "Потому что крупные катастрофы далеко не всегда начинаются с крупных ошибок. Иногда все начинается с того, что кто-то перепутал фунты с килограммами", – отметил депутат.

"Может, поэтому элементарная математика – это не просто школьный предмет. Это один из предохранителей от глобальных ошибок", – завершил свой пост депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня народный депутат Юлия Гришина предложила исключить математику из обязательного блока НМТ. Однако ее предложение подверглось резкой критике в УЦОЯО. Критически об этой инициативе высказался и новый министр образования Андрей Бутенко. А бывшая глава МОНУ Лилия Гриневич предложила свою альтернативу.

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