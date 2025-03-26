'Зачем все разрушать?' Бывший министр образования Украины обратился к МОН из-за модернизации колледжей

Бывший министр образования, ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Станислав Николаенко раскритиковал планы МОН по модернизации колледжей, в частности, законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о создании предпосылок для модернизации учебных заведений)". По его убеждению, предложенные изменения не носят объективный характер и не являются требованием экспертов Европейского Союза.

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В блоге на Освіта.ua педагог подчеркнул, что МОН должно было прежде всего консультироваться с научно-педагогическими коллективами, которые сейчас четко ориентированы на европейскую стратегию развития высшего образования. Кроме того, они активно участвуют в международных проектах и альянсах университетов, однако их мнения относительно изменений не спрашивали.

Так, Николаенко озвучил перечень изменений, которые, по его мнению, не объективны и будут вредить украинским системам высшего и профессионального высшего образования.

По его словам, от Украины никто не требует закрывать учебные заведения для экономии средств, такого требования не было ни со стороны Минфина, ни со стороны ЕС.

"Вершиной цинизма является требование кучки народных депутатов отказать в государственном финансировании лицеев, если на одной параллели будет меньше четырех классов, или 96 человек (4×24=96). То есть человек в сельской местности или в маленьком городе, который не получает и так минимальных социальных услуг, еще и лишается за это государственной поддержки на получение полного среднего образования", – говорится в сообщении.

Кроме того, Николаенко обратил внимание на то, что в Украине был давно сформирован механизм ступенчатой подготовки, когда учащиеся школ выбирали в колледже профессию и продолжали обучение по ней в университетах. Это позволяло повышать качество теоретической и практической подготовки и экономить средства для подготовки кадров, поскольку выпускники колледжей зачислялись на второй-третий курс обучения.

Однако МОН изменило Правила поступления и отменило порядок приема выпускников колледжей путем сдачи комплексного экзамена по профессии на Национальный мильтипредметный тест, как для выпускников школе.

В ведомстве были убеждены, что выпускники колледжей не идут дальше работать на производство, однако анализ говорит о том, что более половины выпускников колледжей все же уходят в реальное производство.

Также педагог пишет, что есть вопросы относительно предложенного МОН способа передачи колледжей, как обособленных структурных подразделений университетов, областным советам – путем запрета ведения ими образовательных услуг, кроме практической подготовки.

"То есть намеренно игнорируются эффективные связи коллективов между собой – учебные, методические, научные, инновационные, возможность преподавателей колледжей повышать квалификацию, учиться в аспирантуре. Запретить и все! Что будет с преподавателями, сотрудниками, студентами – никого не волнует", – пишет он.

Николаенко также отмечает, что часть колледжей действительно находятся в критическом состоянии, численность студентов минимальна. По его мнению, было бы логично объединять их, как поступают с университетами. Однако есть и хорошие колледжи, которые показывают высокие результаты и сотрудничают с вузами.

"Есть хорошие коллективы колледжей, результаты, хорошее сотрудничество заведений высшего образования и колледжа. Например, в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины, Киевском торгово-экономическом университете, Винницком аграрном университете и др. Зачем все это разрушать?" – отмечает он в блоге.

Экс-министр также считает ложными изменения, где определение типа университета, его структуры предлагается привязать к количеству студентов в процентах по определенным отраслям и специальностям. Установление таких фиксированных цифр, по его мнению, может привести к путанице, особенно во время войны и демографического кризиса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети возникла дискуссия о целесообразности существования колледжей. Так, при получении степени младшего специалиста студентам нужно учиться 4 года, после чего поступать в вуз на первый курс. Чтобы получить диплом бакалавра, учащиеся должны учиться 8 лет.

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