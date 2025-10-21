Задача не из простых: как перевести на украинский 'искрометный'

Перед украинцами, активно переходящими на государственный язык, часто встает вопрос правильного и контекстуально точного перевода русскоязычных слов. Одним из таких непростых слов, имеющих множество оттенков значения, является прилагательное "искрометный".

В русском языке это слово в прямом значении описывает то, что "сыплет искрами" или "искрится". Однако гораздо чаще оно употребляется для характеристики чего-то "блестящего", "жгучего". Поэтому переводя это слово на русский, следует учитывать не только прямое значение, но и контекст, в котором оно употребляется.

Как перевести "искрометный"

Для передачи основного смысла, касающегося непосредственно искр, украинский язык предлагает прямые соответствия: "іскристий" или "іскрометний". Однако, если мы говорим о характеристиках, которые не касаются физического излучения света (то есть, блестящий юмор, выступление, талант), украинский язык дает возможность выбрать один из целого ряда точных синонимов.

В зависимости от ситуации и смысловой нагрузки, следует использовать такие слова:

"Дотепний" или "влучний" – идеально подходит, когда речь идет о блестящем, быстром и остром юморе, шутке или высказывании.

"Феєричний" или "блискучий" – употребляется для описания чего-то яркого, зрелищного и впечатляющего (например, выступление или праздник).

"Кипучий" или "вибуховий" – лучше всего передаст значение "жгучий", когда имеется в виду большая энергия, страсть или динамика.

Когда же "искрометный" используется для описания визуальных эффектов, бликов или сияния, стоит обращаться к таким украинским аналогам, которые акцентируют на красоте и разнообразии света:

"Яскристий" – передает блеск и игру света.

"Осяйний" – подчеркивает яркое, лучистое сияние.

"Барвистий" – подходит для описания чего-то, что выигрывает разными цветами.

"Промінний" – указывает на излучение световых лучей.

Академический словарь предлагает следующий перевод русского "искрометный":

Який викидає іскри, іскриться.

Яскравий, виразистий.

Іскрометний.

Таким образом, украинский язык, вместо одного многозначного слова, предлагает широкий арсенал синонимов, позволяя говорящему быть максимально точным и выразительным.

OBOZ.UA предлагает также узнать, как правильно прощаться на украинском без слова "пока".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.