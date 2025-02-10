Замкнутый круг. Кандидат наук объяснил, как университеты тормозят качество образования в Украине, и предложил решение

Высшие учебные заведения в Украине постоянно отмечают, что улучшают качество образования, и вместе с тем говорят, что это качество требует улучшения. Поэтому возникает замкнутый круг, который на самом деле тормозит развитие высшего образования. Одним из основных факторов того, что высшее образование на самом деле не развивается, являются устаревшие университетские программы.

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Они мешают достичь желаемого качества образования. Об этом пишет кандидат экономических наук, заместитель директора Академии учительства Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Евгений Николаев в статье для ZN.ua.

Педагог назвал четыре основные, по его мнению, проблемы в высшем образовании в Украине.

Первая – короткие учебные дисциплины. Информацию по многим предметам студенты воспринимают "по верхам". Обычно в течение семестра на курсе изучают 7-8 дисциплин, каждая из которых имеет очень большое количество лекций и семинаров.

Поэтому студент будет уделять значительное внимание двум или трем предметам, но и они короткие. За это время педагогам сложно раскрыть материал, глубоко окунуться в него и размышлять над нюансами.

Альтернативой, по словам Николаева, может быть прохождение студентами только, например, четырех курсов за семестр. Тогда каждая учебная дисциплина становится больше по объему и появляется достаточно времени на тщательную проработку материала.

Другой проблемой является неопределенность реальных целей многих дисциплин. Описание целей определенной (обычно достаточно короткой) учебной дисциплины в отдельных университетах может занять две-три страницы текста. В таком описании невозможно понять, какие результаты студент действительно должен достичь.

Решением этой проблемы, по мнению педагога, может быть разработка программ университетских дисциплин по определенному алгоритму, известному как "обратный дизайн курса".

То есть сначала преподавателю следует описать, какие результаты должны получить студенты после завершения курса, а затем понять, какие действия студентов продемонстрируют, что они действительно добились этих результатов.

В течение семестра студенты должны научиться выполнять контрольные задания. А в конце педагог должен подобрать тот материал, с которым студенты будут работать в аудиториях и дома в рамках сформулированных на предыдущих шагах задач.

Третья проблема – формат семестровых экзаменов. Обычно экзамены письменные, их доля в итоговой оценке за курс составляет 40 или 50 баллов из 100, остальные 50-60 баллов студент получает в течение семестра. То есть в течение семестра можно ничего не делать, попытаться списать на экзамене и благодаря высокому весу экзамена в общей оценке получить "удовлетворительно".

По мнению Николаева, этот подход требует изменений. Например, чтобы студент получал 80% своей итоговой оценки за обучение во время семестра и только 20% – на экзамене.

Четвертой проблемой является низкий статус письменных студенческих работ – недостаточное количество текстов, написанных студентами, которые учатся на общественных и гуманитарных специальностях. Преподаватель ХНУ отмечает, что письменные работы должны быть центральным видом учебной деятельности для таких специальностей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее образовательный консультант, которая работает с детьми из 10 стран, назвала ключевую ошибку украинских школьников при выборе учебы.

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