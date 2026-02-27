'Заплющи' или 'заплющ'? Как сказать правильно

Повелительное наклонение глаголов в украинском языке – тема непростая даже для опытных говорящих. Давайте убедимся в этом на примере пары глаголов "заплющити" и "розплющити".

Как указывает Telegram-канал "Correctarium — Українська мова", мы в речи (устной и письменной) часто в повелительном наклонении придаем им формы "заплющи", "заплющіть", "розплющи", "розплющіть". Однако, с точки зрения литературной нормы, это неправильно. Разбираемся, почему это так и как говорить и писать нужно, чтобы не наделать ошибок.

Пара глаголов "заплющити" и "розплющити" относится к группе, которая в повелительном наклонении первого лица единственного числа имеет нулевое окончание, а во множественном числе приобретает окончание -те. Правильно говорить так:

заплющ;

заплющте;

розплющ;

розплющте.

Все дело в том, как формируется повелительное наклонение. Происходит это двумя путями, что и вносит определенную путаницу. Тогда как правило на самом деле довольно четкое.

Окончание -и, -имо(-им), -ите обычно добавляются в таких случаях:

когда это окончание находится под ударением (бери, іди, печи, біжи); в глаголах с приставкой ви-, которая находится под ударением (вибери, вимочи, вижени); в глаголах с суффиксом -ну- в инфинитиве после согласного (кивнути – кивни, крикнути – крикни, стукнути – стукни); в глаголах с основой на л или р после согласного (підкресли, провітри)

В других глаголах безударный гласный в окончаниях повелительного наклонения отсутствует в следующих случаях:

после гласных (грай, стій, ший, купуй); после согласных б, п, в, м, ж, ч, ш, щ, р (сип, став, познайом, розплющ, наріж, повір); после согласных д, т, з, с, л, н безударный гласный в окончаниях тоже исчезает, причем эти согласные становятся мягкими (сядь, залізь, повісь, стань).

