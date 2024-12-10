Зазубрить не получится: учитель рассказала, как проходит экзамен по языку в Британии и почему Украине есть куда расти

Украинская учительница Надежда Майбогина, которая находится в Великобритании, рассказала, как в школах страны проходит экзамен по английскому языку. В большинстве британских школ сдают экзамен AQA, который разработают независимые образовательные операторы.

Видео дня

Ученик должен владеть отточенным письмом, разбираться в художественных оборотах и структуре текста. В то же время он не предусматривает проверку грамматики через многочисленные правила и исключений из них, как в Украине, написала педагог в Facebook.

По ее словам, выполнить все задания можно только при наличии богатого словарного запаса. Структура экзамена обусловлена двумя основными целями в изучении языка: научиться читать (секция А) и писать (секция Б).

"Навык чтения охватывает процесс от распознавания языковых символов до глубокого понимания авторских смыслов, скрытых "между строк" в сложных текстах. Навык письма включает создание текстов, варьирующихся от простого написания символов до сложных разноформатных работ, способных эффективно выполнять свою функциональную цель", – рассказала учительница.

Экзамен содержит всего 5 заданий и делится на две части, которые проводятся в разные дни: Paper 1 и Paper 2. Они посвящены разным типам текстов.

Британские ученики должны не только искать в текстах мнение автора, но и анализировать использованные им инструменты, отвечая на вопрос: "Как автор описывает что-то…" или "Как автор структурирует текст, описывая что-то". То есть школьникам следует знать десятки художественных средств и языковых и структурных техник.

"Соответственно, задача по написанию собственного текста – это синтез и квинтэссенция того, насколько ученик овладел искусством написания качественных текстов со всеми его атрибутами", – отметила Майбогина.

Раздел "Чтение текстов". На чтение художественного текста в объеме 500-800 слов дается 15 минут. На экзамене по нехудожественным текстам дается два почти таких же по объему текстов, один из которых современный, а второй из XVIII-XIX веков.

Первые 4 задания имеют целью проверить навыки чтения:

– распознавание фактов относительно определенной темы (4 минуты);

– сравнение определенного социального аспекта в двух текстах: современном и несовременном (9 минут);

– распознавание мысли автора и его интерпретация через то "как автор описал…": тон, темп текста, а также использованы художественные средства. Письменные ответы предполагают развернутое объяснение того, как использованные инструменты помогают автору описать что-либо, достигая своей явной и скрытой цели (8-9 минут)

– распознавание и интерпретация авторского замысла "как автор структурировал текст для описания чего-то": структурные техники художественных текстов (основные из которых: cinematique - синематические техники, flashback – ретроспектива, foreshadowing – предвестие, recurring motifs – повторяющиеся мотивы, frame narrative – рамочный рассказ, juxtaposition – сопоставление, linear/non-linear structure – линейная/нелинейная структура, cliffhangers – напряженный конец/оборванный конец) (9 минут);

– сравнение темы в нескольких текстах путем интегрированного анализа языковых и структурных техник. Его исполнение возможно только при наличии богатого словарного запаса и интеллектуальной зрелости ученика, чему научить простым "натаскиванием" невозможно.

Написание собственного текста. Нужно создать собственный текст на 3-4 листа по заданной теме или картинке. На это задание дается 45 минут. Сюжет должен иметь определенную структуру и быть богат разными художественными средствами.

"Это возможно только при чрезвычайно развитом воображении, и умении переводить его в качественный текст, который должен просто изливаться из вас, что достигается исключительно многолетним чтением подобных текстов и практикой письма", – рассказала преподавательница.

Каждое выполненное задание оценивается по 4 уровням качества, которое определяется не только аргументированным ответом, но и тем насколько изощренную (sophisticated) лексику демонстрирует ученик в ответах. Чтобы сдать экзамен, необходимо набрать более 50% от совокупного количества баллов.

Грамматика в первых 4 задачах не проверяется. Только последняя задача оценивается в 60% за качественное содержание и структуру, а 40% за грамматику (таким образом грамматика составляет всего 20% от общего результата).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Надежда Майбогина по своему опыту назвала разницу между британскими и украинскими школьниками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!