Зимнее поступление 2026: какова стоимость обучения на 'нулевом курсе' и кто получит 3000 грн компенсации

Уже 48 университетов Украины подтвердили внедрение подготовительной программы "зимнего поступления" на "нулевой курс", запуск его запланирован на январь 2026 года. Это будет экспериментальный проект подготовительного отделения с расширенной программой и новыми возможностями для поступающих.

Обучение на "нулевом курсе" будет происходить за счет самих граждан, а его стоимость будут рассчитывать сами университеты. Однако государство будет компенсировать 3 тысячи гривен для льготных категорий: абитуриенты с временно оккупированных территорий (ВОТ), ветераны и военнослужащие. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

Напомним, что этот проект создан для тех, кто пострадал от войны или нуждается в дополнительной подготовке перед поступлением. Высшие учебные заведения будут открывать набор на обучение в течение 3-6 месяцев с подготовкой к Национальному мультипредметному тесту (НМТ).

В курс будут входить обязательные предметы: украинский язык, математика и история Украины и один предмет на выбор абитуриента (иностранный, естественные дисциплины или литература). Если поступающий выберет для обучения тот университет, в котором проходил подготовку, он сможет получить до 15 дополнительных баллов к общему конкурсному баллу при зачислении на первый курс.

