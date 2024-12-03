Зимние каникулы 2024/2025: в каких регионах школьники будут отдыхать дольше всего

В некоторых украинских школах ученики остались без осенних каникул, ведь учебные заведения пытались провести обучение в теплый период, на случай длительных отключений электроэнергии зимой. Следует отметить, что согласно рекомендациям Министерства образования и науки школы могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного процесса.

Видео дня

OBOZ.UA собрал информацию, в каких регионах ученики будут отдыхать дольше всего. Согласно постановлению о начале учебного года в период военного положения, дети должны иметь не менее 30 календарных дней каникул в год.

В отдельных городах Хмельницкой области школьники могут отдыхать около двух месяцев. В частности, в Городке, Антонине, Миролюбивом ученики будут на каникулах с конца декабря до начала февраля.

В Харьковской области Лозовское территориальное общество также в случае необходимости может продлить перерыв от обучения до февраля.

В Сумах зимние каникулы в школах продлятся с 28 декабря по 19 января. Однако некоторые учебные заведения начнут обучение 2 февраля.

В большинстве регионов каникулы будут проходить с 23 декабря по 19 января 2025 года, или с 27 декабря по 12 января.

В Киеве школьники должны отдыхать с 23 декабря по 11 января. Однако продолжительность может изменяться из-за ситуации безопасности.

Ученики Черкасс пойдут на каникулы 14 декабря и вернутся к учебе 12 января.

В Кропивницком дети будут отдыхать почти месяц – с 14 декабря по 12 января. Однако некоторые школы уйдут на каникулы с 21 декабря по 13 января.

Также будут на отдыхе и школьники Винницы, Николаева и Харькова. В Полтаве – с 25 декабря по 12 января.

В Ривне и Ужгороде дети пойдут на каникулы 21 декабря, а в Днепре – 25 и вернутся за парты 6 января.

В Тернопольской области ученики будут отдыхать с 18 декабря.

Во Львовской области дети могут пойти на вынужденные каникулы, если долго не будет электроэнергии.

В Черкасской, Черниговской, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях планируется проводить каникулы по обычному графику. Однако все же учебные заведения будут самостоятельно решать их продолжительность и даты, учитывая безопасность и ситуацию с электроэнергией.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 5 книг можно подарить детям в День Святого Николая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!