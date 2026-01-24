Знает каждого ребенка по имени, кто за кем приходит и где утерянные вещи: охранник львовской школы стал звездой сети

В одной из школ Львова охранник знает каждого ребенка по имени, когда кто за кем приходит и где все-все потерянные вещи. Он помогает школьникам на выходе из учебного заведения застегнуть верхнюю одежду и подсказывает, кто и что мог забыть.

Видео дня

Об этом рассказала в Threads мама одной из учениц Галина Кирилейза, которая сама является работницей образования и преподает в Украинском католическом университете (УКУ). Она ждала 6-летнюю дочь Еву и стала свидетелем общения охранника с детьми. Ее пост собрал уже около 10 тысяч лайков, сделав работника школы звездой социальной сети.

"В школе, где учатся мои дети, есть охранник. Я всегда удивлялась, как он знает каждого ребенка по имени, когда кто за кем приходит и где все-все потерянные вещи", – пишет о нем львовянка и добавляет, что пока она писала этот текст, вышла ее первоклассница, которой Владимир протянул ее тепленькие перчатки и сказал, что поставил их у себя сушить, потому что они были мокрые после прогулки.

В комментариях пишут, что это будет тот самый дядя из школы, которого ученики будут вспоминать с большим теплом много лет подряд. А также делятся своими историями о других работниках, которые также оставили добрый след в памяти.

"Это люди которые не просто делают хорошо свою работу – они ею живут и очень любят детей", – замечает одна из пользователей.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учительница раскрыла волшебную формулу, которая заставит детей соблюдать правила с первого раза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!