Дополнительная сессия ВНО стартовала в Украине: график тестирований

Алексей Титофф ЗНО 09:01, 24.07.2020 Обновлено: 09:25, 24.07.2020

В пятницу, 24 июля, в Украине началась дополнительная сессия внешнего независимого оценивания. Также сегодня стартовала регистрация на вступительные экзамены и творческие конкурсы в вузы.

Как сообщает OBOZREVATEL, будут два этапа для экзаменов и творческих конкурсов для абитуриентов. С 1 по 12 августа будет проводиться набор на бюджет, на контракт – с 1 до 22 августа.

Кроме того, в этом году у поступающих не будут требовать сертификаты ВНО. Для регистрации необходимо подать заявление, два фото, копию документа, удостоверяющего личность и копию документа, дающего право на поступление по вступительным экзаменам.

График проведения тестирования:

  • 24 июля – ВНО по физике

  • 28 июля – математика

  • 29 июля – испанский язык

  • 30 июля – французский язык

  • 31 июля – немецкий язык

  • 3 августа – английский язык

  • 4 августа – украинский язык и литература

  • 5 августа – биология

  • 6 августа – тестирование по истории Украины

  • 7 августа – география

  • 10 августа – химия

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году количество абитуриентов, которые наберут максимальные 200 баллов на Внешнем независимом оценивании, может оказаться значительно выше, чем в прошлом году.

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