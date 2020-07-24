Додаткова сесія ЗНО стартувала в Україні: графік тестувань

У п'ятницю, 24 липня, в Україні почалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Також сьогодні стартувала реєстрація на вступні екзамени та творчі конкурси у ВНЗ.

Як повідомляє OBOZREVATEL, будуть два етапи для екзаменів і творчих конкурсів для абітурієнтів. З 1 по 12 серпня буде проводитися набір на бюджет, на контракт – з 1 до 22 серпня.

Крім того, цього року у вступників не вимагатимуть сертифікати ЗНО. Для реєстрації необхідно подати заяву, два фото, копію документа, що посвідчує особу та копію документа, що дає право на вступ за вступними іспитами.

Графік проведення тестування:

24 липня – ЗНО з фізики

28 липня – математика

29 липня – іспанська мова

30 липня – французька мова

31 липня – німецька мова

3 серпня – англійська мова

4 серпня – українська мова та література

5 серпня – біологія

6 серпня – тестування з історії України

7 серпня – географія

10 серпня – хімія

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році кількість абітурієнтів, які наберуть максимальні 200 балів на Зовнішньому незалежному оцінюванні, може виявитися значно вищою, ніж торік.