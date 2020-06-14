Как пройти пробное ВНО в Украине: озвучены два способа

В Украине пробное внешнее независимое оценивание можно пройти двумя способами.

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Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, основной вариант пройти тестирование – дистанционный (онлайн) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пробное ВНО пройдет онлайн

"Любой ребенок сможет через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму и задачи на ВНО, пройти его и отправить затем на проверку", – отметил он.

По словам Степанова, второй способ – получить бумажные тетради и бланки и заполнить их дома.

"Ребенок должен прийти в заведение образования, где планировалось прохождения пробного ВНО, там его встретит соответствующий инспектор, который передаст ему тетрадь с формой и задачами. Он пройдет эту задачу дома, и затем перешлет на соответствующую проверку", – пояснил глава Минздрава.

Он добавил, что это решение было принято в связи с большим количеством детей, которые зарегистрировались на пробное ВНО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине готовятся документы для полной отмены ВНО.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что проведение ВНО может быть перенесено в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Окончательное решение будет приниматься в начале 20-х чисел июня.