Як пройти пробне ЗНО в Україні: озвучено два способи

В Україні пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна пройти двома способами.

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Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, основний варіант пройти тестування – дистанційний (онлайн) (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пробне ЗНО пройде онлайн

"Будь-яка дитина зможе через свій особистий кабінет зайти, отримати відповідну форму і завдання на ЗНО, пройти його і відправити потім на перевірку", – зазначив він.

За словами Степанова, другий спосіб – отримати паперові зошити і бланки та заповнити їх вдома.

"Дитина повинна прийти до закладу освіти, де планувалось проходження пробного ЗНО, там її зустріне відповідний інспектор, який передасть йому зошит з формою та завданнями. Вона пройде це завдання вдома, і потім перешле на відповідну перевірку", – пояснив глава МОЗ.

Він додав, що це рішення було прийнято у зв'язку з великою кількістю дітей, які зареєструвалися на пробне ЗНО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні готуються документи для повного скасування ЗНО.

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що проведення ЗНО може бути перенесене в разі погіршення епідеміологічної ситуації. Остаточне рішення буде прийматися на початку 20-х чисел червня.