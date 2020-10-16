Минобразования отменило обязательное ВНО по украинскому языку и литературе

Министерство образования и науки отменило обязательное комплексное внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе.

В 2021 году сдавать тест будут только абитуриенты, поступающие на гуманитарные и социальные специальности. Для остальных обязательным останется только тест по украинскому языку, сообщается на сайте ведомства.

ВНО в Украине

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович на своей странице в Facebook написал, что перед тем, как утвердить приказ о правилах приема, ведомство "имитировало общественное обсуждение".

Минобразование отменило ВНО по украинскому языку и литературе. скриншот

Он отметил, что во время обсуждения уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, Львовский национальный университет, Острожская академия, Киевский университет имени Гринченко, ученые, языковеды, деятели культуры, а также общественные организации призывали правительство сохранить комплексное ВНО по языку и литературе.

Также Вятрович добавил, что депутаты из разных фракций направили обращение министру образования Сергею Шкарлету.

"Мы призвали внести необходимые изменения в проект приказа МОН и обеспечить сохранение комплексного ВНО по украинскому языку и литературе для поступления на все специальности. На днях в ответ на это обращение получил широкую отписку ни о чем, а теперь вот МОН издало приказ, проигнорировав все поправки. Вред от такого шага очевиднен. Пользы — никакой", – написал нардеп.

Facebook Владимира Вятровича.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в пятницу, 16 октября, вступило в силу положение о получении общего среднего образования в дистанционной форме.