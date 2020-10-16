Міносвіти скасувало обов'язкове ЗНО з української мови та літератури

Міністерство освіти і науки скасувало обов'язкове комплексне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури.

У 2021 року складатимуть тест тільки абітурієнти, що вступають на гуманітарні та соціальні спеціальності. Для інших обов'язковим залишиться тільки тест з української мови, повідомляється на сайті відомства.

ЗНО в Україні

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook написав, що, перед тим як затвердити наказ про правила прийому, відомство "імітувало громадське обговорення".

Міносвіти скасувало ЗНО з української мови та літератури. Скриншот

Він зазначив, що під час обговорення уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, Львівський національний університет, Острозька академія, Київський університет імені Грінченка, вчені, мовознавці, діячі культури, а також громадські організації закликали уряд зберегти комплексне ЗНО з мови та літератури.

Також В'ятрович додав, що депутати з різних фракцій надіслали звернення міністру освіти Сергію Шкарлету.

"Ми закликали внести необхідні зміни в проєкт наказу МОН та забезпечити збереження комплексного ЗНО з української мови та літератури для вступу на всі спеціальності. Днями у відповідь на це звернення отримав широку відписку ні про що, а тепер ось МОН видало наказ, проігнорувавши всі поправки. Шкода від такого кроку очевидна. Користі – жодної", – написав нардеп.

Facebook Володимира В'ятровича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в п'ятницю, 16 жовтня, набуло чинності положення про отримання загальної середньої освіти в дистанційній формі .