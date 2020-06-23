В Минздраве объяснили, почему разрешили проведение ВНО в Украине

Проведение внешнего независимого оценивания в Украине оправдано показателем активных случаев заболевания COVID-19.

Об этом во время ежедневного брифинга 23 июня рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что актуальная статистика сейчас соответствует критериям Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы говорим о показателе 60 на 100 000 населения – это показатель, который обнаруживает количество активных больных по состоянию на сейчас. Это люди, которые сейчас непосредственно болеют коронавирусной болезнью. То есть не общее количество людей, которое заболело, а те, кто болеет", – пояснил чиновник.

"Сейчас этот показатель составляет около 48 на 100 000 населения. Поэтому проведение ВНО в нашей стране возможно. И этот показатель, установленный нашей комиссией, он сейчас не превышен. Поэтому ВНО состоится в нашей стране", – заверил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания в Украине, которое было запланировано на 15 и 17 июня. Решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.