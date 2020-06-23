У МОЗ пояснили, чому дозволили проведення ЗНО в Україні

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні виправдане показником активних випадків захворювання на коронавірус.

Про це під час щоденного брифінгу 23 червня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, що актуальна статистика зараз відповідає критеріям МОЗ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми говоримо про показник 60 на 100 тисяч населення – це показник, який виявляє кількість активних хворих станом на тепер. Активні хворі – це ті люди, які зараз безпосередньо хворіють на коронавірусну хворобу. Тобто не загальна кількість людей, яка захворіла, а ті, які хворіють", – пояснив урядовець.

"Зараз цей показник складає близько 48 на 100 тисяч населення. Тому проведення ЗНО у нашій країні можливо. І цей показник, який встановлений нашою комісією, він зараз не перевищений. Тому проведення ЗНО відбудеться в нашій країні", – запевнив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в Україні, яке було заплановане на 15 та 17 червня. Рішення було ухвалене через погіршення епідеміологічної ситуації.