В Украине готовятся документы для полной отмены внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом в Facebook сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он уточнил, что получил такую информацию от трех независимых источников. Ее также подтвердила советник министра образования Иванна Коберник.

Facebook Сергея Горбачева

"В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально", – написал Горбачев.

В свою очередь Коберник уточнила, что подтверждает эту информацию, которую она также получила от трех независимых источников.

"Все серьезно и грустно. И нет, отменить ВНО хотят не для защиты прав детей, а для возвращения (коррупционных) схем при поступлении", – подчеркнула она.

Горбачев пояснил, что в случае отмены ВНО в образовательную сферу вернутся взятки и коррупция.

"Это означает, что, воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные (но скоро точно станут известны) персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования. Это означает, что одаренные дети из семей даже среднего достатка потеряют возможность только за счет собственного таланта и работоспособности попасть в желанный университет, потому что у них нет денег на взятки. Это означает, что мы окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня. Это означает еще больше "бегство умов" в зарубежные университеты", – озвучил он риски.

Facebook Сергея Горбачева

Facebook Сергея Горбачева

Facebook Иванны Коберник

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве учителя забили тревогу из-за отсутствия средств защиты для участников внешнего независимого оценивания.