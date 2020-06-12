В Україні готуються документи для повного скасування зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це у Facebook повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він уточнив, що отримав таку інформацію від трьох незалежних джерел. Її також підтвердила радниця міністра освіти Іванна Коберник.

Facebook Сергія Горбачова

"Протягом години я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі. Інформація надійшла від людей, яких я давно знаю і яким довіряю, хоча поки не підтверджена офіційно", – написав Горбачов.

Зі свого боку Коберник уточнила, що підтверджує цю інформацію, яку вона також отримала від трьох незалежних джерел.

"Все серйозно і сумно. І ні, скасувати ЗНО хочуть не для захисту прав дітей, а для повернення (корупційних) схем під час вступу", – наголосила вона.

Горбачов пояснив, що в разі скасування ЗНО в освітню сферу повернуться хабарі і корупція.

"Це означає, що, скориставшись ситуацією з пандемією, деякі поки невідомі (але скоро точно стануть відомі) персонажі планують повернути в українську освіту хабарі і корупцію під час вступних іспитів до установ вищої освіти. Це означає, що обдаровані діти з сімей навіть середнього достатку втратять можливість тільки за рахунок власного таланту і працездатності потрапити в омріяний університет, тому що у них немає грошей на хабарі. Це означає, що ми остаточно втрачаємо шанс на те, що українська вища освіта буде розвиватися і матиме шанс досягти світового рівня. Це означає ще більшу "втечу умів" у закордонні університети", – озвучив він ризики.

Facebook Сергія Горбачова

Facebook Сергія Горбачова

Facebook Іванни Коберник

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вчителі забили тривогу через відсутність засобів захисту для учасників зовнішнього незалежного оцінювання.