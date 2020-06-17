ВНО в Украине отменить невозможно, – председатель комитета по образованию

Катерина Иванова ЗНО 10:06, 17.06.2020 Обновлено: 10:20, 17.06.2020

Внешнее независимое тестирование в Украине невозможно "отменить как с точки зрения технических причин, так и с точки зрения здравого смысла".

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций, депутат от партии "Слуга народа" Сергей Бабак. По его словам, аттестация обеспечивает равные условия поступления для всех желающих, и в комитете от этого отказываться не будут.

"ВНО выполняет две фундаментальные функции: обеспечивает равенство доступа к образованию для любого и убирает коррупцию во время вступительной кампании. Кому-то из ректоров это может не нравиться, кое-кто хотел бы послабления. Мол, а давайте отменим ВНО для контракта или для заочников. Но мы на это не пойдем. Не представляю, можно ли отменить ВНО чисто технически и зачем это вообще делать с точки зрения здравого смысла", – удивился он.

По словам Бабака, из-за эпидемии коронавируса в Украине готовят только проект закона об отмене обязательности прохождения атестации для тех, кто в этом году не планирует вступать в высшие учебные заведения. Это позволит избежать скопления, поскольку число таких учеников составляет 25-30% от общего количества выпускников.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам нардепа от партии "Голос" Инны Совсун, если вместо внешнего независимого тестирования в Украине, которое хотели бы отменить в этом году из-за эпидемии коронавируса, вернут вступительные экзамены, с точки зрения эпидемиологии это спровоцирует еще большую опасность инфицирования.

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