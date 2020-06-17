ЗНО в Україні скасувати неможливо, – голова комітету з освіти

Зовнішнє незалежне тестування в Україні неможливо "скасувати як з точки зору технічних причин, так і з точки зору здорового глузду".

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив голова комітету з питань освіти, науки та інновацій, депутат від партії "Слуга народу" Сергій Бабак. За його словами, атестація забезпечує рівні умови вступу для всіх охочих, і в комітеті від цього не відмовлятимуться.

"ЗНО виконує дві фундаментальні функції: забезпечує рівність доступу до освіти для будь-кого та прибирає корупцію під час вступної кампанії. Комусь із ректорів це може не подобатися, дехто хотів би послаблення. Мовляв, а давайте скасуємо ЗНО для контракту або для заочників. Але ми на це не підемо. Не уявляю, чи можна скасувати ЗНО чисто технічно і навіщо це взагалі робити з точки зору здорового глузду", – здивувався він.

За словами Бабака, через епідемію коронавірусу в Україні готують лише проєкт закону про скасування обов'язковості складання атестації для тих, хто цього року не планує вступати до вищих навчальних закладів. Це дасть змогу уникнути скупчення, оскільки число таких учнів становить 25-30% від загальної кількості випускників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами нардепки від партії "Голос" Інни Совсун, якщо замість зовнішнього незалежного тестування в Україні, яке хотіли би скасувати цьогоріч через епідемію коронавірусу, повернуть вступні іспити, з погляду епідеміології це спровокує ще більшу небезпеку інфікування.