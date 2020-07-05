"ФаховИй" и "чорнОзем": как выпускников "подставили" на ВНО по украинскому языку

Абитуриентов на Внешнем независимом оценивании по украинскому языку "подставило" задание с определением правильного ударения.

Об этом ZN.UA рассказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко. Так, выпускники должны были знать правильное произношение слов "фаховИй, жалюзІ, чорнОслив, чорнОзем" и др.

"К сожалению, ежедневная языковая практика далека от идеала. Коллеги из профессиональной предметной комиссии сегодня сказали: это еще хорошо, что мы не ставим сейчас в тесты нормы нового правописания. Например, "авдиторія, проєкт" и так далее.

Но когда-нибудь эти нормы станут устойчивой практикой преподавания, и через 5-10 лет на них будут обычные задания. Не будет непонимания и удивления, как сейчас. Например, все говорят "Україна багата на чорнозЕм", а правильно – "на чорнОзем", – сказал Бойко.

Он указал на то, что в разработке тестов комиссия "пытается двигаться в сторону компетентностного направления".

"Чтобы в тесте были задания, проверяющие способность ежедневно использовать нормы украинского правописания. Так же и по литературе", – заявил Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020-м количество абитуриентов, которые наберут максимальные 200 баллов на Внешнем независимом оценивании, может оказаться значительно выше, чем в прошлом году.

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