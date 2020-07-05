"ФаховИй" и "чорнОзем": як випускників "підставили" на ЗНО з української мови

Абітурієнтів на Зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови "підставило" завдання з визначенням правильного наголосу.

Про це ZN.UA розповів в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. Так, випускники повинні були знати правильну вимову слів "фаховИй, жалюзІ, чорнОслив, чорнОзем" та ін.

"На жаль, щоденна мовна практика далека від ідеалу. Колеги з професійної предметної комісії сьогодні сказали: це ще добре, що ми не ставимо зараз у тести норми нового правопису. Наприклад, "авдиторія, проєкт" і так далі.

Але коли-небудь ці норми стануть стійкою практикою викладання, і через 5-10 років на них будуть звичайні завдання. Не буде нерозуміння і здивування, як зараз. Наприклад, усі говорять "Україна багата на чорнозЕм", а правильно – "на чорнОзем", – сказав Бойко.

Він вказав на те, що в розробці тестів комісія "намагається рухатися в бік компетентнісного спрямування".

"Щоб у тесті були завдання, які перевіряють здатність щодня використовувати норми українського правопису. Так само і з літератури", – заявив Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020-му кількість абітурієнтів, які наберуть максимальні 200 балів на Зовнішньому незалежному оцінюванні, може виявитися значно вищою, ніж у минулому році.

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