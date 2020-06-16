ВНО в Украине могут перенести на август: министр раскрыла детали

В Министерстве образования и науки не исключают, что сессия Внешнего независимого оценивания в Украине может быть перенесена на август.

Вместе с тем, как сообщила и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24", Минобразования работает над тем, чтобы ВНО прошло в установленные сроки.

"Мы работаем над тем, чтобы с 25 июня по 17 июля прошла основная сессия ВНО. Завтра будет заседание комиссии, которая должна утвердить показатели эпидемиологической ситуации, при условиях соблюдения которых будет проведено ВНО. Если условия не будут соответствовать показателям – будет перенесено на август", – заявила она.

При этом министр добавила, что сейчас у ведомства нет возможности провести ВНО в режиме онлайн.

"Пробное – это с использованием дистанционных технологий, а не онлайн. Мы сейчас не имеем возможности верифицировать и идентифицировать участников, но проводим консультации о возможности такого формата", – добавила Мандзий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине готовятся документы для полной отмены ВНО.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что проведение ВНО может быть перенесено в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Окончательное решение будет приниматься в начале 20-х чисел июня.

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