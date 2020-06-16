ЗНО в Україні можуть перенести на серпень: міністерка розкрила деталі

У Міністерстві освіти і науки припускають, що сесія зовнішнього незалежного оцінювання в Україні може бути перенесена на серпень.

Водночас, як повідомила в. о. міністра освіти України Любомира Мандзій в ефірі каналу "Україна 24", Міносвіти працює над тим, щоб ЗНО відбулося у встановлені терміни.

"Ми працюємо над тим, щоб із 25 червня по 17 липня пройшла основна сесія ЗНО. Завтра буде засідання комісії, яка повинна затвердити показники епідеміологічної ситуації, за умов дотримання яких буде проведено ЗНО. Якщо умови не відповідатимуть показникам, буде перенесено на серпень" , – заявила вона.

Водночас міністерка додала, що зараз у відомства немає можливості провести ЗНО в режимі онлайн.

"Пробне – це з використанням дистанційних технологій, а не онлайн. Ми зараз не маємо можливості верифікувати й ідентифікувати учасників, але проводимо консультації про можливість такого формату", – додала Мандзій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні готуються документи для повного скасування ЗНО.

Заступник глави МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що проведення ЗНО може бути перенесено в разі погіршення епідеміологічної ситуації. Остаточне рішення ухвалюватиметься на початку 20-х чисел червня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!