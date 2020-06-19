ВНО в Украине пройдет по плану, – Мандзий

ВНО в Украине пройдет с 25 июня по 17 июля в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила временно исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

По ее словам, для проведения ВНО Украинский центр оценивания качества образования подготовил 82890 аудиторий в 5188 пунктах тестирования.

Чтобы оценивание прошло в безопасных условиях, совместно с партнерами закупили и доставили в области 3200104 медицинские маски, 3250 бесконтактных термометров, 11630 комплектов для защиты медиков, 104382 литров антисептиков и 28100 литров дезинфекторов для обработки поверхностей.

К проведению оценивания привлекли 242650 сотрудников и 11630 медиков.

По словам Мандзий, в 17 областей во все пункты тестирования уже доставили средства индивидуальной защиты. 7 других областей и Киев завершат подготовку до понедельника, 22 июня, и будут готовы к проверке Госпродпотребслужбой.

"Мы разработали безопасные алгоритмы действий относительно проведения оценивания и подвоза участников", – заявила и. о. министра.

По ее словам, в личных кабинетах участников размещены видеоинструкции о правилах прохождения ВНО.

Мандзий рассказала, что участники самостоятельно или организованным транспортом доставляются к пункту тестирования. Сделать это нужно с 09:50 до 10:50. На улице перед пунктами и внутри помещений буду контролировать соблюдение социальной дистанции.

На входе всем обязательно проведут термометрию и оценят на признаки ОРВИ. Все получат маски и смогут продезинфицировать руки.

После тестирования и сдачи бланка на выходе участник должен выбросить использованную маску в специальную урну.

Мандзий подчеркнула, что с правилами ознакомлены все, кто зарегистрировался на ВНО.

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