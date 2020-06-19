ЗНО в Україні відбудеться за планом, – Мандзій

ЗНО в Україні триватиме з 25 червня до 17 липня в безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти Любомира Мандзій.

За її словами, для проведення ЗНО Український центр оцінювання якості освіти підготував 82890 аудиторій в 5188 пунктах тестування.

Щоб оцінювання пройшло в безпечних умовах, спільно з партнерами закупили і доставили в області 3200104 медичні маски, 3250 безконтактних термометрів, 11630 комплектів для захисту медиків, 104382 літрів антисептиків і 28100 літрів дезінфекторів для обробки поверхонь.

До проведення оцінювання залучили 242 650 співробітників і 11630 медиків.

За словами Мандзій, в 17 областей в усі пункти тестування вже доставили засоби індивідуального захисту. 7 інших областей і Київ завершать підготовку до понеділка, 22 червня, і будуть готові до перевірки Держпродспоживслужбой.

"Ми розробили безпечні алгоритми дій щодо проведення оцінювання та підвезення учасників", – заявила в.о. міністра.

За її словами, в особистих кабінетах учасників розміщені відеоінструкції про правила проходження ЗНО.

Мандзій розповіла, що учасники самостійно або організованим транспортом доставляються до пункту тестування. Зробити це потрібно з 9:50 до 10:50. На вулиці перед пунктами і всередині приміщень буду контролювати дотримання соціальної дистанції.

На вході всім обов'язково проведуть термометрію та оцінять на ознаки ГРВІ. Всі отримають маски і зможуть продезінфікувати руки.

Після тестування і складання бланка на виході учасник повинен викинути використану маску в спеціальну урну.

Мандзій підкреслила, що з правилами ознайомлені всі, хто зареєструвався на ЗНО.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні скасували обов'язкову атестацію для випускників.

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