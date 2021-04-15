Выпускные экзамены, ВНО и вступительная кампания 2021 в Украине: что изменилось

Одиннадцатиклассников, заканчивающих школу в 2021 году, освободили от обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА).

Ее можно пройти по желанию, а ВНО должны сдавать лишь те выпускники, которые планируют поступать в вузы. За соответствующие изменения в законодательство 13 апреля проголосовали 298 депутатов Верховной Рады. OBOZREVATEL объясняет суть нововведений и рассказывает о главных правилах и датах ВНО и вступительной кампании в 2021 году.

Государственная итоговая аттестация и ВНО: в чем отличие

Государственная итоговая аттестация – это школьные экзамены, которые учащиеся сдают в 4, 9 и 11 классах. Также она необходима соискателям профессионального (профессионально-технического) образования.

В свою очередь, ВНО (внешнее независимое оценивание) – это инструмент для поступления в университет. Ранее в 11 классе ГИА проводили как экзамен, результаты которого вносили в школьный аттестат, затем учащиеся сдавали ВНО.

Результаты ВНО изначально использовали лишь для определения конкурсного балла при поступлении, но с 2015 года их стали зачислять как оценки ГИА и указывать в приложении к аттестату.

ВНО – инструмент для поступления в университет. Источник: Unsplash

Кого освободили от ГИА в 2021 году

Из-за пандемии COVID-19 Министерство образования и науки Украины в марте освободило от ГИА учащихся 4 и 9 классов. А 13 апреля по той же причине от школьных экзаменов освободили и 11-классников. За соответствующий проект закона №5014 проголосовали 298 народных депутатов.

"Идем по модели прошлого года: если выпускника удовлетворяют годовые оценки, он может не проходить ГИА. Если нет или если выпускник планирует поступать в университет – проходит ГИА, в частности, в форме ВНО", – объяснил Сергей Бабак, глава Комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

По его словам, в условиях пандемии это позволит снизить нагрузку на пункты тестирования примерно на 15-18% и уменьшить соответствующие риски для здоровья школьников и работников центров тестирования.

Так, в 2021 году выпускники 11 классов получат возможность зачислить как ГИА годовое оценивание, если оценка удовлетворяет; сдать ГИА по желанию в своем учебном заведении либо сдать итоговую аттестацию в виде ВНО.

Следовательно, если выпускник планирует поступать в вуз, он должен сдать ВНО, если нет – может получить аттестат без прохождения ВНО и ГИА.

Как известно, в прошлом году депутаты Верховной Рады аналогично отменили обязательное ГИА в форме ВНО для 11 классов.

Если выпускник планирует поступать в вуз, он должен сдать ВНО. Источник: Unsplash

Кто может сдавать ВНО в 2021 году

В 2021 году ВНО, с учетом всех изменений, могут сдавать:

выпускники старшей школы;

учащиеся профессионально-технических учебных заведений, которые в 2021 году получают полное общее среднее образование;

выпускники прошлых лет, которые планирующие поступать в вуз.

Каждый участник ВНО может сдать тесты не более чем по пяти предметам. Если в форме ВНО он сдает ГИА, то обязательным является тест по четырем предметам:

украинский язык или украинский язык и литература,

математика,

история Украины или иностранный язык,

история Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский язык – на выбор.

Для поступления в высшее учебное заведение выпускники 2021 года могут дополнительно выбрать любой пятый предмет из перечня ВНО.

Каждый участник ВНО может сдать тесты не более чем по пяти предметам. Источник: Unsplash

График ВНО в 2021 году

Регистрация участников ВНО в 2021 году проходила с 1 февраля до 5 марта. До 30 апреля те, кто зарегистрировался, могут скачать со своих информационных страниц пропуска, где будут указаны данные о проведении тестирования.

График ВНО в 2021 году, утвержденный приказом Минобразования № 1210, выглядит следующим образом:

21 мая – тестирование по химии,

24 мая – по испанскому, немецкому, французскому языкам,

25 мая – по английскому языку,

28 мая – по математике,

1 июня – украинскому языку и литературе,

4 июня – по истории Украины,

7 июня – по физике,

10 июня – по биологии,

15 июня – по географии.

Информация о результатах ВНО будет доступна на информационных страницах участников до 30 июня.

График ВНО утвержден приказом Минобразования. Источник: Украинский центр оценивания качества образования

Пробное ВНО

Пробное ВНО в Украине состоялось 10 апреля, за исключением трех областей, где его перенесли из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Так, в Киеве, Черниговской и Николаевской областях оно запланировано на 24 апреля.

В то же время в МОН напомнили, что независимо от даты ВНО, его участники могут загрузить тестовые тетради и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО будут доступны в личных кабинетах участников до 30 апреля.

Вступительная кампания в 2021 году: главные даты

Условия вступительной кампании 2021 года утверждены приказом Министерства образования и науки Украины № 1274 от 15 октября 2020 года. Основной ее этап традиционно планируется провести в середине лета.

С 1 июля поступающие могут создать электронный кабинет и загрузить туда сертификат ВНО и аттестат о полном среднем образовании.

С 14 июля можно подавать документы в вуз. Если у абитуриента нет творческого конкурса, срок подачи – до 23 июля.

Те, кому для поступления нужно пройти собеседование, сдать вступительные экзамены или творческие конкурсы, могут подать документы до 16 июля.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проходить с 1 по 13 июля включительно.

С 14 по 23 июля могут проводиться дополнительные cecсии экзаменов и творческих конкурсов.

Зачисление абитуриентов будет проходить 9 августа.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проходить с 1 по 13 июля включительно. Источник: Unsplash

Правила и нововведения вступительной кампании 2021 года

В 2021 году вузы будут принимать от абитуриентов сертификаты ВНО за 2018, 2019, 2020 и 2021 годы.

Примечательно, что в этом году было установлено ограничение на количество заявлений, которые можно подать на контракт, – не более 30.

Кроме того, при поступлении в магистратуру введены специальные коэффициенты – вуз сможет увеличить "вес" балла за конкурс или экзамен (по иностранному языку – не менее 25%).

А выпускники 9 классов, поступающие в заведения профессионального предвысшего образования, смогут пройти творческие конкурсы и сдать вступительные экзамены еще до подачи документов.

Что касается абитуриентов с временно оккупированных территорий, они могут поступать без ВНО в любое учебное заведение, где работают центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". С полным перечнем таких заведений можно ознакомиться на сайте МОН.

Все правила вступительной кампании 2021 года детально описаны на соответствующей странице ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появился Открытый университет счастья. Его создатели считают, что украинцы считают себя несчастливыми из-за недостатка информации.

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