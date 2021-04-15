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Выпускные экзамены, ВНО и вступительная кампания 2021 в Украине: что изменилось

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Одиннадцатиклассников, заканчивающих школу в 2021 году, освободили от обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА).

Ее можно пройти по желанию, а ВНО должны сдавать лишь те выпускники, которые планируют поступать в вузы. За соответствующие изменения в законодательство 13 апреля проголосовали 298 депутатов Верховной Рады. OBOZREVATEL объясняет суть нововведений и рассказывает о главных правилах и датах ВНО и вступительной кампании в 2021 году.

Государственная итоговая аттестация и ВНО: в чем отличие

Государственная итоговая аттестация – это школьные экзамены, которые учащиеся сдают в 4, 9 и 11 классах. Также она необходима соискателям профессионального (профессионально-технического) образования.

В свою очередь, ВНО (внешнее независимое оценивание) – это инструмент для поступления в университет. Ранее в 11 классе ГИА проводили как экзамен, результаты которого вносили в школьный аттестат, затем учащиеся сдавали ВНО.

Результаты ВНО изначально использовали лишь для определения конкурсного балла при поступлении, но с 2015 года их стали зачислять как оценки ГИА и указывать в приложении к аттестату.

ВНО – инструмент для поступления в университет
ВНО – инструмент для поступления в университет. Источник: Unsplash

Кого освободили от ГИА в 2021 году

Из-за пандемии COVID-19 Министерство образования и науки Украины в марте освободило от ГИА учащихся 4 и 9 классов. А 13 апреля по той же причине от школьных экзаменов освободили и 11-классников. За соответствующий проект закона №5014 проголосовали 298 народных депутатов.

"Идем по модели прошлого года: если выпускника удовлетворяют годовые оценки, он может не проходить ГИА. Если нет или если выпускник планирует поступать в университет – проходит ГИА, в частности, в форме ВНО", – объяснил Сергей Бабак, глава Комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

По его словам, в условиях пандемии это позволит снизить нагрузку на пункты тестирования примерно на 15-18% и уменьшить соответствующие риски для здоровья школьников и работников центров тестирования.

Так, в 2021 году выпускники 11 классов получат возможность зачислить как ГИА годовое оценивание, если оценка удовлетворяет; сдать ГИА по желанию в своем учебном заведении либо сдать итоговую аттестацию в виде ВНО.

Следовательно, если выпускник планирует поступать в вуз, он должен сдать ВНО, если нет – может получить аттестат без прохождения ВНО и ГИА.

Как известно, в прошлом году депутаты Верховной Рады аналогично отменили обязательное ГИА в форме ВНО для 11 классов.

Если выпускник планирует поступать в вуз, он должен сдать ВНО
Если выпускник планирует поступать в вуз, он должен сдать ВНО. Источник: Unsplash

Кто может сдавать ВНО в 2021 году

В 2021 году ВНО, с учетом всех изменений, могут сдавать:

  • выпускники старшей школы;

  • учащиеся профессионально-технических учебных заведений, которые в 2021 году получают полное общее среднее образование;

  • выпускники прошлых лет, которые планирующие поступать в вуз.

Каждый участник ВНО может сдать тесты не более чем по пяти предметам. Если в форме ВНО он сдает ГИА, то обязательным является тест по четырем предметам:

  • украинский язык или украинский язык и литература,

  • математика,

  • история Украины или иностранный язык,

  • история Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский язык – на выбор.

Для поступления в высшее учебное заведение выпускники 2021 года могут дополнительно выбрать любой пятый предмет из перечня ВНО.

Каждый участник ВНО может сдать тесты не более чем по пяти предметам
Каждый участник ВНО может сдать тесты не более чем по пяти предметам. Источник: Unsplash

График ВНО в 2021 году

Регистрация участников ВНО в 2021 году проходила с 1 февраля до 5 марта. До 30 апреля те, кто зарегистрировался, могут скачать со своих информационных страниц пропуска, где будут указаны данные о проведении тестирования.

График ВНО в 2021 году, утвержденный приказом Минобразования № 1210, выглядит следующим образом:

  • 21 мая – тестирование по химии,

  • 24 мая – по испанскому, немецкому, французскому языкам,

  • 25 мая – по английскому языку,

  • 28 мая – по математике,

  • 1 июня – украинскому языку и литературе,

  • 4 июня – по истории Украины,

  • 7 июня – по физике,

  • 10 июня – по биологии,

  • 15 июня – по географии.

Информация о результатах ВНО будет доступна на информационных страницах участников до 30 июня.

График ВНО утвержден приказом Минобразования
График ВНО утвержден приказом Минобразования. Источник: Украинский центр оценивания качества образования

Пробное ВНО

Пробное ВНО в Украине состоялось 10 апреля, за исключением трех областей, где его перенесли из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Так, в Киеве, Черниговской и Николаевской областях оно запланировано на 24 апреля.

В то же время в МОН напомнили, что независимо от даты ВНО, его участники могут загрузить тестовые тетради и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО будут доступны в личных кабинетах участников до 30 апреля.

Вступительная кампания в 2021 году: главные даты

Условия вступительной кампании 2021 года утверждены приказом Министерства образования и науки Украины № 1274 от 15 октября 2020 года. Основной ее этап традиционно планируется провести в середине лета.

  • С 1 июля поступающие могут создать электронный кабинет и загрузить туда сертификат ВНО и аттестат о полном среднем образовании.

  • С 14 июля можно подавать документы в вуз. Если у абитуриента нет творческого конкурса, срок подачи – до 23 июля.

  • Те, кому для поступления нужно пройти собеседование, сдать вступительные экзамены или творческие конкурсы, могут подать документы до 16 июля.

  • Вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проходить с 1 по 13 июля включительно.

  • С 14 по 23 июля могут проводиться дополнительные cecсии экзаменов и творческих конкурсов.

  • Зачисление абитуриентов будет проходить 9 августа.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проходить с 1 по 13 июля включительно
Вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проходить с 1 по 13 июля включительно. Источник: Unsplash

Правила и нововведения вступительной кампании 2021 года

В 2021 году вузы будут принимать от абитуриентов сертификаты ВНО за 2018, 2019, 2020 и 2021 годы.

Примечательно, что в этом году было установлено ограничение на количество заявлений, которые можно подать на контракт, – не более 30.

Кроме того, при поступлении в магистратуру введены специальные коэффициенты – вуз сможет увеличить "вес" балла за конкурс или экзамен (по иностранному языку – не менее 25%).

А выпускники 9 классов, поступающие в заведения профессионального предвысшего образования, смогут пройти творческие конкурсы и сдать вступительные экзамены еще до подачи документов.

Что касается абитуриентов с временно оккупированных территорий, они могут поступать без ВНО в любое учебное заведение, где работают центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". С полным перечнем таких заведений можно ознакомиться на сайте МОН.

Все правила вступительной кампании 2021 года детально описаны на соответствующей странице ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появился Открытый университет счастья. Его создатели считают, что украинцы считают себя несчастливыми из-за недостатка информации.

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Автор
Анна Паскевич Анна Паскевич
Темы
Новости для школьников МояШкола Образование в Украине
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины Школа
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