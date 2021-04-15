Выпускные экзамены, ВНО и вступительная кампания 2021 в Украине: что изменилось

Одиннадцатиклассников, заканчивающих школу в 2021 году, освободили от обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА).
Ее можно пройти по желанию, а ВНО должны сдавать лишь те выпускники, которые планируют поступать в вузы. За соответствующие изменения в законодательство 13 апреля проголосовали 298 депутатов Верховной Рады. OBOZREVATEL объясняет суть нововведений и рассказывает о главных правилах и датах ВНО и вступительной кампании в 2021 году.
Государственная итоговая аттестация и ВНО: в чем отличие
Государственная итоговая аттестация – это школьные экзамены, которые учащиеся сдают в 4, 9 и 11 классах. Также она необходима соискателям профессионального (профессионально-технического) образования.
В свою очередь, ВНО (внешнее независимое оценивание) – это инструмент для поступления в университет. Ранее в 11 классе ГИА проводили как экзамен, результаты которого вносили в школьный аттестат, затем учащиеся сдавали ВНО.
Результаты ВНО изначально использовали лишь для определения конкурсного балла при поступлении, но с 2015 года их стали зачислять как оценки ГИА и указывать в приложении к аттестату.
Кого освободили от ГИА в 2021 году
Из-за пандемии COVID-19 Министерство образования и науки Украины в марте освободило от ГИА учащихся 4 и 9 классов. А 13 апреля по той же причине от школьных экзаменов освободили и 11-классников. За соответствующий проект закона №5014 проголосовали 298 народных депутатов.
"Идем по модели прошлого года: если выпускника удовлетворяют годовые оценки, он может не проходить ГИА. Если нет или если выпускник планирует поступать в университет – проходит ГИА, в частности, в форме ВНО", – объяснил Сергей Бабак, глава Комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
По его словам, в условиях пандемии это позволит снизить нагрузку на пункты тестирования примерно на 15-18% и уменьшить соответствующие риски для здоровья школьников и работников центров тестирования.
Так, в 2021 году выпускники 11 классов получат возможность зачислить как ГИА годовое оценивание, если оценка удовлетворяет; сдать ГИА по желанию в своем учебном заведении либо сдать итоговую аттестацию в виде ВНО.
Следовательно, если выпускник планирует поступать в вуз, он должен сдать ВНО, если нет – может получить аттестат без прохождения ВНО и ГИА.
Как известно, в прошлом году депутаты Верховной Рады аналогично отменили обязательное ГИА в форме ВНО для 11 классов.
Кто может сдавать ВНО в 2021 году
В 2021 году ВНО, с учетом всех изменений, могут сдавать:
выпускники старшей школы;
учащиеся профессионально-технических учебных заведений, которые в 2021 году получают полное общее среднее образование;
выпускники прошлых лет, которые планирующие поступать в вуз.
Каждый участник ВНО может сдать тесты не более чем по пяти предметам. Если в форме ВНО он сдает ГИА, то обязательным является тест по четырем предметам:
украинский язык или украинский язык и литература,
математика,
история Украины или иностранный язык,
история Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский язык – на выбор.
Для поступления в высшее учебное заведение выпускники 2021 года могут дополнительно выбрать любой пятый предмет из перечня ВНО.
График ВНО в 2021 году
Регистрация участников ВНО в 2021 году проходила с 1 февраля до 5 марта. До 30 апреля те, кто зарегистрировался, могут скачать со своих информационных страниц пропуска, где будут указаны данные о проведении тестирования.
График ВНО в 2021 году, утвержденный приказом Минобразования № 1210, выглядит следующим образом:
21 мая – тестирование по химии,
24 мая – по испанскому, немецкому, французскому языкам,
25 мая – по английскому языку,
28 мая – по математике,
1 июня – украинскому языку и литературе,
4 июня – по истории Украины,
7 июня – по физике,
10 июня – по биологии,
15 июня – по географии.
Информация о результатах ВНО будет доступна на информационных страницах участников до 30 июня.
Пробное ВНО
Пробное ВНО в Украине состоялось 10 апреля, за исключением трех областей, где его перенесли из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Так, в Киеве, Черниговской и Николаевской областях оно запланировано на 24 апреля.
В то же время в МОН напомнили, что независимо от даты ВНО, его участники могут загрузить тестовые тетради и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО будут доступны в личных кабинетах участников до 30 апреля.
Вступительная кампания в 2021 году: главные даты
Условия вступительной кампании 2021 года утверждены приказом Министерства образования и науки Украины № 1274 от 15 октября 2020 года. Основной ее этап традиционно планируется провести в середине лета.
С 1 июля поступающие могут создать электронный кабинет и загрузить туда сертификат ВНО и аттестат о полном среднем образовании.
С 14 июля можно подавать документы в вуз. Если у абитуриента нет творческого конкурса, срок подачи – до 23 июля.
Те, кому для поступления нужно пройти собеседование, сдать вступительные экзамены или творческие конкурсы, могут подать документы до 16 июля.
Вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проходить с 1 по 13 июля включительно.
С 14 по 23 июля могут проводиться дополнительные cecсии экзаменов и творческих конкурсов.
Зачисление абитуриентов будет проходить 9 августа.
Правила и нововведения вступительной кампании 2021 года
В 2021 году вузы будут принимать от абитуриентов сертификаты ВНО за 2018, 2019, 2020 и 2021 годы.
Примечательно, что в этом году было установлено ограничение на количество заявлений, которые можно подать на контракт, – не более 30.
Кроме того, при поступлении в магистратуру введены специальные коэффициенты – вуз сможет увеличить "вес" балла за конкурс или экзамен (по иностранному языку – не менее 25%).
А выпускники 9 классов, поступающие в заведения профессионального предвысшего образования, смогут пройти творческие конкурсы и сдать вступительные экзамены еще до подачи документов.
Что касается абитуриентов с временно оккупированных территорий, они могут поступать без ВНО в любое учебное заведение, где работают центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". С полным перечнем таких заведений можно ознакомиться на сайте МОН.
Все правила вступительной кампании 2021 года детально описаны на соответствующей странице ведомства.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появился Открытый университет счастья. Его создатели считают, что украинцы считают себя несчастливыми из-за недостатка информации.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Новости для школьников" на OBOZREVATEL.