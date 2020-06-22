Зеленский подписал закон о ВНО: как теперь пройдет аттестация у выпускников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении учеников 11-х классов от обязательной государственной итоговой аттестации.

Как сообщает официальный сайт президента, целью документа является минимизация рисков заболевания COVID-19 среди выпускников и дальнейшего распространения коронавируса.

Владимир Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников

Согласно закону, в связи с карантином в Украине учащиеся, завершающие получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

В то же время они имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

Таким образом, учащиеся получили право выбирать виды оценки результатов их обучения – путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или ВНО.

По данным Министерства образования, отмена обязательной ГИА позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и, соответственно, увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях.

Кроме того, документ вносит изменения в закон Украины "Об образовании", согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом министров.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Также Зеленский инициирует внесение изменений в закон "О высшем образовании" для максимального упрощения поступления в вузы выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Изменения будут предусматривать, что дети с этих территорий смогут не сдавать ВНО и вступать во все вузы Украины, а не по ограниченным отдельным списком, как это происходит сейчас.

Кроме того, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот. Сейчас такая норма действует только для выпускников с аннексированного Крыма и Севастополя.

Как писал OBOZREVATEL, законопроект об отмене обязательной аттестации для выпускников был принят Верховной Радой 18 июня.