Зеленський підписав закон про ЗНО: як тепер відбудеться атестація у випускників

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про звільнення учнів 11-х класів від обов'язкової державної підсумкової атестації.

Як повідомляє офіційний сайт президента, метою документа є мінімізація ризиків захворювання на COVID-19 серед випускників і подальшого поширення коронавірусу.

Володимир Зеленський схвалив добровільне ЗНО для школярів

Відповідно до закону, у зв'язку з карантином в Україні учні, які закінчують здобуття загальної середньої освіти 2019/2020 навчального року, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

Водночас вони мають право за власним бажанням скласти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Отже, учні отримали право вибирати види оцінювання результатів їхнього навчання – шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або ЗНО.

За даними Міністерства освіти, скасування обов'язкової ДПА дасть змогу зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування і, відповідно, збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях.

Крім того, документ вносить зміни в закон України "Про освіту", відповідно до яких тривалість навчального року в установах освіти на період карантину може визначатися Кабінетом міністрів.

Закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування.

Також Зеленський ініціює внесення змін до закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу у виші випускникам шкіл із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.

Зміни передбачатимуть, що діти з цих територій матимуть змогу не складати ЗНО та вступати до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.

Крім того, всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських вишах безкоштовно, через державне замовлення в межах квот. Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.

Як писав OBOZREVATEL, законопроєкт про скасування обов'язкової атестації для випускників було ухвалено Верховною Радою 18 червня.