Золотая середина: украинские родители назвали количество уроков, которое считают оптимальным для своих детей

Родители украинских школьников поделились мнением о том, каким может быть оптимальное количество уроков в школе в день для их детей. Большинство считает золотой серединой шестичасовой учебный день для учащихся средних и старших классов.

Видео дня

В то же время родители детей 1-4 классов считают, что в день должно быть 4-5 уроков. Таковы результаты опроса, проведенного Министерством образования и науки вместе с U-Report Ukraine, передает "Вчися. Медіа".

Так, 30% участвовавших в исследовании родителей считают, что 5 уроков – это максимально допустимая нагрузка для школьников. Именно такое количество занятий чаще всего называли родители младших школьников (1-4 класса), некоторые – для средней школы.

Для начальных классов родители часто предлагали 4 урока в день во избежание перегрузки.

46% опрошенных поддержали идею о 6 уроках в день, особенно для учеников средней и старшей школы. Родители считают, что такое количество занятий является золотой серединой и позволит детям совмещать изучение основных предметов и время для отдыха.

14% родителей допускают 7 уроков в день, но только для 10-11 классов. Причем некоторые занятия могут быть профильными или факультативными (которые ученик выбирает сам).

Только 2% участников исследования указали, что 8 уроков возможны в старшей профильной школе.

Отмечается, что родители школьников также отмечали, что важно не только количество уроков, но и их качество, наличие полноценных перерывов и гибкий подход к учащимся всех возрастов.

Как сообщал OBOZ.UA, ученики в рамках нового опроса заявили, что в школах им не хватает современного оборудования в классах и возможности использовать новые технологии (3D-модели, анимации и обучающие игры). Кроме того, они хотели бы получить больше навыков для использования в будущей профессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!