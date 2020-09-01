День знань 2020 в Україні: як школярі та студенти святкують під час карантину

В умовах адаптивного карантину через COVID-19 навчальний рік в Україні триватиме за новими правилами

В Україні 1 вересня відзначають День знань, коли традиційно всі учні йдуть до школи на святкову лінійку, щоб розпочати свій новий навчальний рік. Проте цьогоріч формат отримання освіти змінився – через пандемію в учнів не буде Першого дзвоника, а в деяких – уроки проходитимуть в онлайн-режимі.

Зокрема, за рішенням профільних міністерств і уряду в 2020-му навчальний рік стартує у школах "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" епідемічних зон. Тут заклади освіти працюватимуть у звичайному режимі, але з дотриманням необхідних санітарних норм, тоді як у "червоній" зоні їхню роботу заборонено.

OBOZREVATEL розповідає про те, які обмеження і в яких регіонах діятимуть щодо навчального процесу та як у таких умовах учні й студенти святкують цьогорічний День знань (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Через пандемію цьогоріч у школах скасували лінійку на свято Першого дзвоника

Як проходить День знань в українських школах

Міністерство освіти й науки України, а також Міністерство охорони здоров’я рекомендувало відмовитися від проведення в школах традиційної лінійки 1 вересня, щоб уникнути масового скупчення людей. Зокрема, формат святкування має відповідати епідемічним заходам безпеки: соціальна дистанція, наявність масок. Щоб донести це учням, темою першого уроку МОН визначило правила безпеки в умовах пандемії коронавірусу.

Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти, з 1 вересня у школах необхідно дотримуватися таких правил:

соціальне дистанціювання та правила гігієни;

педагогам варто спілкуватись із батьками переважно дистанційно;

учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендовано вчитися дистанційно або на екстернаті;

до старту навчального року засновникам закладів рекомендовано забезпечити школи дезінфекційними та мийними засобами, засобами індивідуального захисту;

директори закладів мають обладнати у школах місця для оброблення рук і збирання використаних масок і рукавичок, а також створити умови для соціального дистанціювання та уникнення скупчень;

відкрити декілька входів до будівлі та збільшити відстань між партами;

використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами;

виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів;

використовувати великі приміщення – зокрема актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання;

за сприятливих погодних умов проводити заняття на відкритому повітрі;

встановити гнучкий графік початку занять для різних категорій учнів;

запровадити гнучку структуру навчального року – передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку й завершення семестрів із урахуванням епідеміологічної ситуації.

З 1 вересня дозволено роботу шкіл у регіонах "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" епідемічних зон

Узявши до уваги ці рекомендації, на День знань у деяких школах лінійку вирішили запровадити тільки для першокласників, водночас закликавши дотримуватися дистанції в 1 метр між учнями. Графіки уроків учителі склали так, щоб не було великого скупчення дітей в одному приміщенні.

Адже раніше в МОН і МОЗ заявили, що у разі виявлення коронавірусу в одного з учнів або вчителів увесь клас доведеться відправити на двотижневу обсервацію.

Учні в школі мають дотримуватися соціальної дистанції (Telegram-канал PavlovskyNews)

Зауважимо, що в одну з міських шкіл Києва у вівторок, 1 вересня, на День знань прийшло багато школярів і батьків: біля навчального закладу спостерігається велике скупчення людей, водночас поодинокі з них у масках.

Також додамо, що в столиці через спалах коронавірусу закрили навчально-виховний комплекс "Соціум" – там на COVID-19 захворіли двоє викладачів, які перебували в контакті з 21 працівником установи. Як повідомили в Департаменті освіти і науки КМДА, навчання для школярів там із 2 вересня розпочнеться в дистанційному режимі.

У регіонах "червоної" зони карантину вводиться дистанційне навчання

Навчання в "червоних" зонах

Навчальний процес у школах, які перебувають у "червоній" зоні карантину, організовується в дистанційному режимі щонайменше на 14 днів – до наступного моменту перегляду карантинного зонування.

Згідно з останнім рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, до "червоної" зони потрапили:

міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка і Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

Відповідно, з 1 вересня у вищевказаних містах і районах школи не відкриють двері для учнів. Хоча влада на місцях у деяких із них вирішила по-своєму. Наприклад, у "червоному" Івано-Франківську школярам до 11 вересня продовжили канікули, замість організації навчального процесу в онлайн-форматі, тоді як у Чернівцях ввели дистанційне навчання.

День знань в одній із київських шкіл 1 вересня 2020 року

Як працюватимуть ВНЗ

У пресслужбі МОН OBOZREVATEL пояснили, що, відповідно до закону про вищу освіту, ЗВО в Україні самостійно визначають форми навчання та організації освітнього процесу.

Водночас Міносвіти рекомендує вишам планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень за таким розкладом:

для студентів 1 курсу (ОС бакалавр), які цього року вступають на навчання до закладів вищої освіти, – у період з 1 до 15 вересня 2020 року;

для студентів старших курсів, починаючи з другого, – з 1 вересня 2020 року;

для студентів ОС магістр першого року навчання – у період з 11 до 15 вересня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення про перехід українських шкіл до змішаної форми навчання – коли стаціонарне навчання поєднується з дистанційним – ухвалюватимуть самі навчальні заклади. За словами глави МОЗ Максима Степанова, школа переходить на повністю дистанційне навчання лише в "червоній" карантинній зоні.

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