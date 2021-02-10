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У Києві закрили школи і дитсадки через снігопад: влада назвала дати

4.4т
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Київська влада вирішила закрити школи і дитячі садки 11 і 12 лютого через снігопади і прогнози про погіршення погодних умов у вказані дні.

Про це заявив виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський, повідомляється на сайті КМДА. Він пояснив, що це дасть змогу розвантажити транспортні шляхи і мінімізувати парковки уздовж доріг.

У Києві закрили школи і дитсадки

У Києві закрили школи і дитсадки

"У найближчі два дні погодні умови в Києві погіршуватимуться, а кількість опадів збільшиться. У зв'язку з цим столична влада вирішила закрити садки і школи 11 і 12 лютого. Також керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній і держустанов із розумінням поставитися до цієї ситуації і врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як дистанційну роботу", – йдеться в повідомленні.

За словами Мондрієвського, кількість педагогічного персоналу разом із дітьми в Києві становить майже 500 тисяч осіб, тому рішення закрити школи і дитсадки істотно розвантажить дороги і дасть можливість техніці безперешкодно прибирати сніг.

Водночас у Департаменті освіти і науки додали, що всі педагогічні колективи в найближчі два дні готові організувати дистанційне навчання.

Раніше в Києві дітям дозволили залишитися вдома через погіршення погодних умов, проте школи і дитсадки продовжували роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 лютого обмежили рух декількома трасами і заборонили в'їзд великогабаритного транспорту до Києва.

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Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
снігопад
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