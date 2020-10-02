На Рівненщині вчителька побила колегу на уроці: дітей бояться водити в школу

У селі Решуцьк Рівненської області дві вчительки влаштували розбірки на очах у дітей просто під час уроку.

Як повідомляється в сюжеті місцевого телеканалу "Рівне 1", після інциденту батьки першокласників перестали пускати дітей на уроки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

опис: Конфлікт трапився в сільській школі. джерело: Скрин відео Alt: У початковій школі в Решуцьку побилися вчительки

Бійка трапилася на уроці читання в початковій школі (там навчаються 17 дітей і працюють три педагоги). Свідками події стали семеро дітей.

Журналісти зазначили, що конфлікт між учительками за пост завідувачки закладу тривав не один рік.

Ніна Назарчук, яка нібито спровокувала бійку, була керівницею понад 20 років. У 2018-му її звільнили з посади, а на її місце призначили Тетяну Хуторянську. За словами останньої, старша колега часто шукала причини для конфлікту.

опис: Ніна Назарчук (ліворуч). джерело: Скрин відео Alt: Ніна Назарчук

Назарчук розповіла, що не може змиритися зі звільненням, але провокувати бійку того дня не планувала.

"Її не влаштовував розклад, який ми склали. Ми просто з'ясовували з розкладом. Я хотіла його забрати і замінити... На що вона на мене просто накинулася. Вона мене штовхала, хапала за руки, за шкірку, буду вам говорити як є. І головне, що це бачили діти, діти були налякані", – розповіла Хуторянська.

опис: Тетяна Хуторянська. джерело: Скриншот відео Alt: Тетяна Хуторянська

Бійку вчителів помітили колеги й викликали поліцію. Останні склали адмінпротокол на педагога, яка, попередньо, влаштувала штовханину.

Для розслідування випадку місцевим відділом освіти створено комісію. Батьки, зі свого боку, три дні не пускали дітей до школи, тому що ті бояться. Батьки зажадали, щоб учительку звільнили, інакше пообіцяли перевести школярів до інших установ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, осінні канікули в українських школах можуть розпочатися на 10 днів раніше, ніж було заплановано до цього.

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