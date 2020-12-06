Довкола підручника для 3 класу розгорівся скандал: батьки звинуватили авторів у прославлянні зрадника України

Авторів українського підручника "Я досліджую світ" для учнів 3 класу звинуватили в спробі навчити дітей прославляти зрадників держави. А конкретно – чемпіона України з пауерліфтингу Дмитра Халаджі, котрий воював у лавах російських окупантів на Донбасі й нині значиться в базі "Миротворця".

Про це у Facebook-спільноті "Батьки SOS" написала користувачка Зоя Марковська. Хоча у мережі її пост викликав не таку однозначну реакцію (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Йдеться про підручник для третьокласників, який упорядкував колектив авторів на чолі з Т. Воронцовою та Т. Пономаренком і тему в ньому "Як стати сильним". В одному з його параграфів згадується, що найсильнішою людиною планети в 1928 році було визнано українця Івана Силу. А щоб діти розуміли про що мова, їм пропонують переглянути фільм про нього, головну роль у якому й зіграв зрадник України Халаджі.

Довкола підручника для 3 класу розгорівся скандал

Жінка зазначила, що трейлер стрічки (український дитячий художній фільм режисера Віктора Андрієнка "Іван Сила", 2013 року. – Ред.) на навчальному сайті справив на неї нормальне враження. "Претензії" ж виникли, коли вона спробувала допомогти дитині відповідати на запитання №3 відповідного завдання – про те, хто зіграв Івана Силу.

Сторінки з підручника Facebook "Батьки SOS"

"Мене здивувала сама подача матеріалу і питання. Бо І. Силу зіграв Д. Халаджі, що з початком військової агресії Росії закінчує кар'єру у спорті та кіно, переїжджає в ОРДЛО, вступає до лав бойовиків, потім їх залишає і з 2016 року гастролює по Росії з цирками, є у переліках на сайті "Миротворець", – обурилася Марковська.

Дмитро Халаджі у фільмі "Іван Сила"

Вона поцікавилася: так автори займаються пропагандою колишнього бойовика-спортсмена Халаджі в підручнику, або ж вони просто "бездумно наповнили його нашвидкоруч і без перевірок актуальної інформації". Жінка додала, що це вже не перше питання до авторів "Я досліджую світ", бо перше стосувалося "розроблення шкільної форми та її наявності".

У коментарях під постом одні користувачі підтримали її обурення, інші зазначили, що їм було байдуже, бо досі вони навіть не знали, хто такий Дмитро Халаджі.

Дмитро Халаджі в базі "Миротворця" myrotvorets.center

"Я знаю, що скажуть. За законом ми не повинні звіряти підручники із сайтом "Миротворець". Або ж таки знову "завдання на критичне мислення", "Відокремлюйте мух від котлет. Я, наприклад, цей фільм взагалі не дивилася. Яке відношення актор має до прославленого силача? Питання риторичне. Відповідати не потрібно", "За Івана Силу, Піддубного треба, щоб всі знали діти, а ось про Халажі не обов'язково", "Так і мають відповісти, що бойовик і загарбник, а там вже і за реакцією вчителя можна провести перепис "ватанів" у школі серед викладацького складу", "Якщо у домашньому завданні є питання про Силу, діти мають знати те, що розповідав вчитель про цю видатну особистість. Чи діти в 3 класі мають самостійно опрацьовувати матеріал, переглядати фільми і запам'ятовувати імена акторів?", – прокоментували українці.

Підручник для третьокласників упорядкував колектив авторів на чолі з Т. Воронцовою і Т. Пономаренком Facebook "Батьки SOS"

Дмитро Халаджі

Скриншот посту Facebook "Батьки SOS"

Скриншот посту Facebook "Батьки SOS"

Коментарі користувачів Facebook "Батьки SOS"

Реакція користувачів Facebook "Батьки SOS"

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