В Україні скасували пробне ЗНО

Кабінет міністрів скасував проведення пробного Зовнішнього незалежного оцінювання в Україні.

Воно було заплановано на 15 і 17 червня. Про це під час брифінгу 13 червня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, посилаючись на постанову Кабінету міністрів.

"Було скасовано проведення пробного ЗНО, яке передбачалося 15 червня цього року", – сказав він.

Нагадаємо, що в Україні готуються документи для повного скасування ЗНО.

Пробне ЗНО в Україні v-variant.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Міністерстві освіти і науки України назвали дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання.