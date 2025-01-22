10 простых утренних привычек, которые помогут детям стать воспитанными подростками

И взрослые и дети должны начинать свой день правильно. Положительные утренние привычки прививают дисциплину, повышают уверенность и воспитывают ответственность у детей, помогая им становиться разносторонними, стойкими и успешными подростками.

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На ресурсе Times of India назвали восемь утренних привычек для формирования ответственных и уверенных в себе подростков. Родителям стоит следить за их выполнением, помогать их придерживаться и объяснять, почему это важно.

Поощряйте детей просыпаться рано

Развитие привычки просыпаться рано помогает детям стать более дисциплинированными и эффективно управлять своим временем. Это обязательно принесет им пользу по мере взросления.

Приготовьте подростку питательный завтрак

Сбалансированный завтрак дает энергию и сосредоточенность для школы и других занятий, помогая детям развивать здоровые привычки питания на всю жизнь.

Просите подростка заправлять постель

Каждое утро просите у ребенка, чтобы он заправлял свою постель. Эта привычка будет прививать ему чувство ответственности и умение выполнять небольшие задачи.

Поощряйте практику благодарности

Начинайте день с момента благодарности, это поможет ребенку быть позитивным и внимательным к тому, что у него есть.

Поощряйте детей заниматься физической активностью

Бодрящая утренняя растяжка или короткие упражнения повышают жизненный тонус и поднимают настроение, создавая фон для более здорового образа жизни.

Попросите детей читать и узнавать что-то новое

Посвятите несколько минут чтению книги или изучению нового факта, поощряя любопытство и любовь к обучению на всю жизнь.

Помогите им спланировать день

Поощряйте ребенка планировать некоторые мелкие цели или план дня; научите ребенка организованности и приоритетам.

Научите детей правилам гигиены

Научите его важности личной гигиены с помощью регулярных привычек, таких как чистка зубов и уход за собой, формируя осознанность в уходе за собой, которая сохранится и в подростковом возрасте.

Ранее гештальт-терапевт Любовь Рудницкая посоветовала родителям создать карту достижений подростка для того, чтобы повысить его уверенность в себе. Это упражнение не требует много времени и поможет ребенку построить внутреннюю уверенность в себе.

Также эксперт назвала четыре книги, которые помогут родителям лучше понять подростка. Они расскажут, почему подростки в этот период часто закрываются, удаляются от семьи, а также прибегают к мятежам в стремлении показать свой характер и свое "я".

Ранее OBOZ.UA рассказывал про семь фраз родителей, из-за которых подростки не верят в себя и обречены на неудачу.

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