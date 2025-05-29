5 навыков, которыми должен обладать шестилетка: как понять, что ребенок готов к школе

Украинский логопед и директор одного из частных садов Киева Оксана Лавриненко назвала пять навыков, которыми должен обладать ребенок в шесть лет. Именно они определяют его готовность к школе в таком возрасте.

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA эксперт рассказала, что перед тем, как пойти в первый класс, детям нужно научиться самообслуживанию, развить коммуникативные навыки со сверстниками и взрослыми и перейти от игровой деятельности к учебной. Кроме того, мальчики и девочки должны уметь сосредотачиваться в течение урока.

По словам Лавриненко, после шести лет игровая деятельность должна перейти в учебную, когда им становится интересно получать новые знания. Если этого не происходит, то в школе у детей могут возникать сложности.

В то же время в школах часто возникает ожидание, что первоклассники придут подготовленными, зато государство транслирует совсем другое. Поэтому родители начинают быстро использовать все средства, чтобы это быстро исправить. Педагог отмечает, что готовить детей нужно системно и без стресса. Именно поэтому у государства и учебных заведений должна быть одна линия развития.

От 5 до 6–6,5 лет дошкольники должны выполнять задания, развивать мышцы рук, готовя их к письму.

"В этом возрасте дети выполняют задания, развивают мышцы руки – готовят руку к письму. Важно, чтобы мышцы не уставали, чтобы раскрашивать или писать было приятно. Сразу скажу, что дети любят делать то, что у них получается. Если мышцы руки, например, не готовы – рисовать, раскрашивать, писать ребенку будет трудно, он точно не будет любить письмо, потому что ему сложно", – делится логопед.

Она отмечает, что психологическое, умственное, развитие коммуникации, самообслуживания – это именно то, что должно происходить с пяти лет. Кроме того, дети должны уметь отстаивать свои границы, уступать и спокойно принимать неудачи, ведь в школе может что-то не получаться, или делать что-то не так, как они хотели.

"Кстати, сейчас очень много детей из-за распространенного среди родителей подхода "сделать своего ребенка счастливым" не понимают, что что-то может происходить не так, как они хотят. И это для них становится прямо травматичным. Принимать такие моменты им также помогает садик - в мягкой комфортной форме", – объясняет Лавриненко.

Зато, когда ребенок понимает, что такое обучение и умеет получать удовольствие от своих достижений, ведь зная, что при приложении усилий он получает результат, то говорит о его готовности идти в школу.

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