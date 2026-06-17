600 баллов из 600 возможных! Выпускник из Ивано-Франковска показал блестящий результат на НМТ 2026

Ученик лицея № 2 Ивано-Франковского городского совета Александр Новицкий сдал три предмета национального мультипредметного теста (НМТ), набрав по максимальные 200 баллов за каждый. Парень не допустил ни одной ошибки по украинскому языку, математике и английскому.

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Об этом сообщили на Facebook-странице лицея. "Это не просто высокий результат. Это история о настойчивости, дисциплине, вере в собственные силы и ежедневном труде, который не всегда виден за оценками и сертификатами", – говорится в сообщении.

Учебное заведение отметило учителей, которые готовили ученика к сдаче экзамена, а также поблагодарило родителей школьника за поддержку.

Напомним, выпускница из Обухова по имени Ева, которая тронула сеть своими эмоциями после НМТ, рассказала, как готовилась к экзамену. По словам девушки, она пользовалась услугами репетиторов по всем четырем предметам. Кроме того, школьница ежедневно выполняла тесты и прошла симуляции НМТ.

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В комментарии OBOZ.UA Ева поделилась, что в течение последнего года она болела каждый месяц из-за стресса. Именно поэтому девушка советует не погружаться с головой в подготовку к НМТ, а уделять время отдыху и хобби, ведь тогда у абитуриентов будет больше сил.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускница из Львова София Клак набрала 600 баллов на НМТ: девушка неустанно готовилась к сдаче экзамена и очень хотела добиться лучших результатов.

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