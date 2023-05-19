Будут ли проводить выпускные в школах в 2023 году: подробное разъяснение

В 2023 году учебные заведения будут самостоятельно решать, проводить ли выпускные вечера для своих учеников. В Министерстве образования и науки рекомендуют выпускникам получить документы по образованию до 21-23 июня.

А последний звонок Департамент образования рекомендует провести 16 июня. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Последний звонок

Праздник последнего звонка в школах Украины в этом году рекомендуется провести 16 июня, но каждое учебное заведение сможет самостоятельно выбрать дату его проведения.

Формат мероприятия могут также устанавливаться военными администрациями.

Отмечается, что все участники праздника должны соблюдать все предостережения безопасности. В частности, при объявлении воздушной тревоги всем необходимо спуститься до укрытия.

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Выпускные вечера

Заместитель министра образования Андрей Витренко отметил, что в Украине более 12 000 школ, поэтому МОН рекомендует, чтобы вопросы о выпускных вечерах решали на местах.

Он уточнил, что выпускные вечера, скорее всего, не будут проводиться в тех районах, где обучение велось в режиме онлайн, чтобы не подвергать опасности детей, родителей и учителей. Если в школе нет бомбоубежища или расположена не в безопасном регионе страны, то торжества могут быть проведены онлайн.

"Мы уверены, что большие празднования в военное время неуместны, но и детство у детей забирать не надо", – отметил Витренко.

При этом в ведомстве рекомендуют выдать выпускникам документы по образованию до 21-23 июня.

Летние каникулы

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №711 от 24 июня 2022 года, во время действия режима военного положения учебный год в Украине проходит с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года. Однако окончательные решения о датах начала, окончания каникул и обучения принимает каждая школа в отдельности.

"По усмотрению военных администраций каждого региона, в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации безопасности в стране, ученый совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022-2023 учебного года", – пояснил Витренко.

Добавим, что в Киеве рекомендовали завершить образовательный процесс в разных формах 30 июня, а последний звонок провести 16 июня.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр образования Оксен Лесной заявлял, что переход на 12-летнюю школьную систему в Украине должен состояться в 2027 году.

– Андрей Витренко говорил, что "двенадцатилетка" в школах является "евроинтеграционным шагом", поскольку большинство стран Европы применяют именно такую систему обучения.

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