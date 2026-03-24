Будут ли штрафовать родителей на 5100 грн за прогулы детей в школе: объяснение ювенальной полиции

Информация о новых штрафах для родителей в размере 5100 гривен за каждый пропущенный ребенком урок в школе не соответствует действительности. Нововведения, утвержденные правительством, предусматривают лишь усиление контроля за учениками, которые длительное время не ходят на учебу без уважительных причин и выпадают из образовательного процесса.

Об этом сообщил руководитель ювенальной полиции Василий Богдан в своей заметке в Facebook. Он отметил, что внимание уделяется случаям, когда ученик не появляется в школе неделями, учебное заведение не имеет информации о месте его пребывания, а родители не выходят на связь. В таких случаях администрация может обращаться в службу по делам детей и ювенальную полицию.

По словам чиновника, за каждый отдельный пропуск штрафы не предусмотрены, а привлечение полиции – это крайняя мера, которая будет применяться только в случае возникновения рисков для ребенка или системного игнорирования обучения.

В то же время, административная ответственность для родителей действительно существует (за невыполнение обязанностей по воспитанию детей), однако она касается серьезных случаев запущенности, а не обычных жизненных ситуаций, вроде болезни или семейных обстоятельств.

"За каждый отдельный пропуск никто штрафовать не будет. Школа обращается в службу по делам детей и ювенальную полицию только тогда, когда ребенок системно не учится, а родители не выходят на связь. Это крайняя мера, чтобы защитить право ребенка на образование, выяснить – не произошло ли с ним что-то "плохое", а не способ пополнить бюджет штрафами", – написал Богдан.

Он призвал родителей сохранять спокойствие, если ребенок заболел или остался дома по семейным обстоятельствам, предварительно проинформировав учителя о причине отсутствия.

Напомним, отметку "не охвачен обучением"ставят в случаях, когда ребенок не зачислен ни в одно учебное заведение или долго не посещает школу без уважительных причин. В то же время, даже неделя пропуска без объяснения причины отсутствия ученика не является основанием для такого статуса. Если же пропуск более 10 дней и родители сообщили о причине, статус "не охвачена обучением" не ставят.

После появления в системе отметки "не охвачена обучением" ответственное лицо в школе обязано безотлагательно передать информацию подразделениям ювенальной превенции Национальной полиции и службе по делам детей — через электронные каналы или автоматически через систему. По ее словам, реагирование со стороны государства стало более жестким и сразу после фиксации в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) запускается механизм государственного контроля.

