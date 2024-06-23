Бывший госсекретарь МОН сравнил проблемы учителей Украины с медициной: если на лучшем аппарате УЗИ будет работать невежда, результата не будет

Наиболее вопиющая проблема в современном школьном образовании – это материальное обеспечение учителей. Такого мнения придерживается бывший государственный секретарь Министерства образования и науки Сергей Захарин. Чиновник сравнил ситуацию с медициной, отметив, что нельзя построить систему здравоохранения, если не будет критического количества подготовленных врачей.

Об этом Захарин рассказал в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что в случае, когда на современном диагностическом оборудовании будут работать невежды, то получить правильные результаты диагностики будет невозможно.

"Наиболее вопиющая проблема, на мой взгляд, – материальное обеспечение педагогов. Недопустимо, если учитель получает заработную плату ниже прожиточного минимума. По аналогии, мы никогда не построим хорошую систему здравоохранения, если у нас не будет критического количества подготовленных и мотивированных врачей. Если на лучшем в мире диагностическом оборудовании будут работать невежды, слабо мотивированные люди, мы никогда не получим правильных результатов диагностики", – пояснил чиновник.

Среди других трудностей Захарин выделил мотивацию школьников, ведь без нее не будет настоящего образования. По его словам, в обществе все больше нивелируется авторитет образованного человека и снижается престижность профессий педагогов. Именно поэтому возникает проблема высокой академической культуры.

В то же время чиновник обратил внимание на сосредоточении учениками изучения только тех предметов, которые касаются выпускных экзаменов.

Кроме того, Захарин отметил, что существует проблема механизма введения реформы Новой украинской школы. Это, в частности, влияет на своевременную проработку замечаний и внесение необходимых изменений.

"Я сознательно акцентирую не на самой НУШ, а на механизмах внедрения. Существует много предостережений относительно реформы. Мы слышим замечания не только от родителей, а также от учителей, методистов, ученых. Зато нет механизма своевременной обработки этих замечаний и внесения необходимых корректив", – говорит чиновник.

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