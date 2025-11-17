Часто употребляют, но не все понимают: что означает слово 'парадокс'

Даже разговаривая на родном языке, мы не всегда правильно употребляем слова. Примером может стать наречие "наразі", которое многие ошибочно понимают как "сейчас". Так же в украинском языке не все правильно употребляют слово "парадокс".

OBOZ.UA решил разобраться с этим существительным иноязычного происхождения подробнее. Для начала узнаем больше о его происхождении.

Слово "парадокс" пришло к нам из греческого языка, где оно означает "необычный", "невероятный", "странный". Состоит оно из двух частей. Первой является приставка παρα — "рядом", "возле", "сравнительно", а корень образован от слова δόξα — "мысль", которое, в свою очередь, связано со словами δόγμα — "положение", "догма" и δοκέω — "считаю", "думаю". Следовательно, речь идет о каком-то нетипичном мнении.

Украинские толковые словари объясняют существительное "парадокс" так:

мысль, суждение, резко расходящееся с обычным, общепринятым и противоречащее (иногда только на первый взгляд) здравому смыслу;

нелогичное стечение обстоятельств;

неожиданное явление, которое не соответствует обычным научным представлениям.

Интернет-энциклопедия "Википедия" расширяет это толкование:

порознь истинное утверждение или группа утверждений, которое приводит к противоречию или игнорирует интуицию;

формально логическое противоречие, которое заключается в том, что в процессе доказательства создаются условия для одновременного доказательства истинности и ложности определенного высказывания, причем доказательство истинности этого высказывания непременно ведет к признанию его ложности и наоборот;

неожиданное явление, которое не соответствует обычным научным представлениям;

мысль, которая разительно расходится с устоявшимися взглядами, вроде бы противоречит здравому смыслу, хотя на самом деле может и не быть ложной.

Но лучше всего объяснить слово "парадокс" могут примеры из нашей повседневной жизни. Подойдите к зеркалу и поднимите правую руку. Ваше отражение в это время поднимет левую руку. Это парадокс зеркала – оно как бы отражает вас, но при этом же искажает реальность.

Крылатое латинское выражение Si vis pacem, para bellum ("Хочешь мира — готовься к войне") также является примером парадокса. Так же, как украинская поговорка "готуй сани влітку, а воза взимку". Они построены по абсолютно парадоксальной логике.

Частенько мы сталкиваемся и с парадоксом выбора – чем больше опций мы имеем, тем сложнее нам выбрать и тем вероятнее, что мы не выберем ничего. Вспомните об этом парадоксе, когда в следующий раз будете стоять перед полкой со, скажем, крупами в супермаркете.

Полна парадоксов и наука. Например, известный физический мысленный эксперимент с котом Шредингера тоже является парадоксом. До момента, когда мы откроем коробку, кот, который сидит в ней с радиоактивным ядом, является для нас одновременно и живым, и мертвым – находится в так называемой суперпозиции. Согласно квантовой механике, радиоактивное ядро может быть одновременно и в состоянии "распалось", и в состоянии "не распалось" (суперпозиции) до момента наблюдения. Поскольку судьба кота напрямую связана с состоянием ядра, то пока коробка закрыта, кот считается одновременно и живым, и мертвым — пока мы не откроем ее и не проведем измерения.

