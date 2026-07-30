Чем закончилась история выпускницы из Винницы, которая пересдавала НМТ из-за технического сбоя: где сейчас Ангелина Диденко

Выпускница из Винницы Ангелина Диденко пересдала национальный мультипредметный тест (НМТ) во время дополнительной сессии, поскольку в основной период у нее произошел технический сбой во время сдачи экзамена. Девушка выбрала медицинский университет для дальнейшего обучения.

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Об этом рассказала ее мама Виктория Диденко в комментариях под постом в Threads. Она отметила, что когда Ангелина получит официальные результаты, сообщит об этом в соцсетях.

"Ангелина сдала НМТ во время дополнительной сессии. Документы уже поданы в медицинский университет, сейчас идет приемная кампания. После завершения поступления Ангелина обязательно появится в новостях или напишет пост и расскажет свою историю. Спасибо вам за поддержку и неравнодушие!" — написала Диденко.

Как известно, в Виннице разгорелся скандал вокруг НМТ, в ходе которого Ангелина Диденко заявила о технических проблемах во время сдачи экзамена и попросила разрешить ей пересдать его во время дополнительной сессии. Девушка подробно описала ход экзамена и утверждает, что неисправности оборудования существенно повлияли на ее результат. Кроме того, на кадр наложен субтитр, в котором девушка выразила готовность пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою правоту.

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Выпускница является медалисткой, неоднократно побеждала на областном этапе МАН по медицине, занимала призовые места на всеукраинских олимпиадах по биологии и долгое время готовилась к поступлению в медицинский университет. По ее словам, во время НМТ 1 июня она столкнулась с рядом технических проблем, которые не позволили ей нормально выполнять задания. В частности, девушка пожаловалась, что с первых минут экзамена некорректно работала компьютерная мышь. После обращения к инструктору, по ее словам, ей предложили пользоваться курсором или клавиатурой, однако это затруднило навигацию по тесту и привело к потере времени.

Из-за задержек при прохождении теста по математике, как рассказала девушка, на блок по украинскому языку оставалось около десяти минут. Она отмечает, что не успевала завершить задания, а система продолжала работать с перебоями.

Еще один технический сбой, по словам девушки, произошел уже во время проверки результатов. Тогда компьютер завис уже в присутствии инструктора. После экзамена семья обратилась в администрацию пункта тестирования, а затем – в региональный центр оценки качества образования. Там, по словам Ангелины, им сообщили о невозможности урегулирования ситуации на данном этапе.

В комментариях пользователи сети высказали предположения, ссылаясь на рейтинг абитуриентов, где девушка якобы получила 140 баллов по украинскому языку, 145 — по истории Украины, 159 — по математике и 158 — по биологии. Большинство комментаторов осудили действия матери, которая придала огласке эту ситуацию. В то же время другие отмечали, что во время НМТ дети испытывают значительный стресс, поэтому главное — набрать проходной балл.

"Баллы низкие, как для медалистки и победительницы олимпиад".

"Какая разница, следите за своими детьми и добивайтесь справедливости для них. Почему так много внимания?"

"Я бы тоже хотела знать, что у нее все хорошо и она поступила в медицинский, как и хотела".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что учительница истории, набравшая 183 балла на НМТ, обнародовала расшифровку результатов.

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