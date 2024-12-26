Чуть больше 20%: стало известно, учителя каких предметов медленнее всего регистрируются на сертификацию

В Украине с 23 декабря идет регистрация учителей для участия в сертификации педагогических работников 2025 года. Активнее всего это делают учителя английского языка, а медленнее всего – педагоги, которые читают историю и гражданские дисциплины.

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Такие данные обнародовало издание Освіта.ua. Независимое оценивание профессиональных знаний и умений учителей состоится 8 февраля 2025 года, а регистрация открыта до 6 января.

Отмечается, что на 26 декабря преподаватели английского языка сформировали почти 90% регистрационных заявлений. Всего количество педагогов по этому предмету, которые могут зарегистрироваться для прохождения сертификации, составляет не более 500 человек.

Учителя украинского языка и литературы сформировали 27,5% заявлений от возможной квоты в 1000 педагогов, учителя математики – почти 27%, учителя истории и гражданских дисциплин – почти 22%.

Учителями начальных классов сформировано более 76% регистрационных заявлений от максимального количества 1500 человек.

Напомним, что сертификация учителей состоит из трех этапов:

независимое тестирование участников сертификации;

самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства;

изучение практического опыта работы участников сертификации.

Для тех учителей, которые успешно прошли сертификацию, предусматривается ежемесячная доплата в размере 20% должностного оклада пропорционально объему педагогической нагрузки в течение срока действия сертификата.

В этом году количество заданий во время прохождения сертификации учителей было уменьшено на 5. Однако учителя будут на их выполнение такое же количество времени – 180 минут.

Регистрация педагогов для прохождения сертификации проходит с 23 декабря 2024 года. До 6 января учителя смогут зарегистрироваться в пределах предельного количества каждого региона.

В общей сложности принять участие в оценке смогут 5 тысяч педагогов: 1500 учителей начальных классов, по 1000 учителей математики, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин, а также в следующем году к процессу может присоединиться 500 преподавателей английского языка.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году 1478 учителей успешно прошли сертификацию. Лучше всего справились педагоги истории и гражданских дисциплин – 297 учителей из 462 зарегистрированных преодолели пороговый балл в 103 необходимых.

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