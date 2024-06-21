Деньги, учебники и учителя. Сергей Захарин назвал три ключевых причины ''провисания'' НУШ в 5-9 классах

Бывший государственный секретарь Министерства образования и науки Сергей Захарин назвал три ключевых проблемы, которые стали причинами "провисания" реформы Новой украинской школы в 5-9 классах. Первая среди них – это финансирование. Ведь получить качественный результат можно только тогда, когда есть ресурс для его достижения.

Об этом чиновник рассказал в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что учебные заведения могут многое делать и самостоятельно, однако это будет малая часть, которую можно получить благодаря энтузиазму.

"Проблем несколько. Первая – финансирование. Мы прекрасно понимаем, что качественный результат сможем получить только тогда, когда есть ресурс на его достижение. Конечно, школы могут сделать много полезных вещей и самостоятельно, но это будет только та маленькая частица, которую можно получить благодаря энтузиазма", – сказал Захарин.

Он также добавил, что школьникам 5-9 классов не хватает качественных учебников. По его мнению, именно книга становится мощным инструментом получения качественного образования.

Чиновник выделил и проблемы неготовности учителей. Он отметил, что в стране должно быть четкое видение переподготовки и повышения квалификации педагогов. В частности, это касается и аспекта овладения новейшими методиками.

Читайте интервью с Сергеем Захариным на OBOZ.UA в субботу, 22 июня.

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