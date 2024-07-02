Детей станет меньше, качество преподавания иностранных языков упадет. Первоклассников Ривне ждут перемены

В Ривне может упасть качество преподавания иностранных языков в школах из-за того, что школьников не будут делить на группы. Согласно новым указаниям Министерства образования и науки Украины максимальное количество школьников в классе не должно превышать 24 учеников. В то же время, разбивать можно только те классы, которые имеют 27 и более детей.

Такое правило будет касаться первоклассников, передает РадиоТрек. Кроме того, уменьшение количества детей приведет к нехватке учителей или необходимости новых кабинетов, ведь численность классов может стать больше.

В этом году первоклассников Ривне на 230 детей меньше, чем в прошлом. В общей сложности в городе сформируется около 116 первых классов.

Напомним, украинские дети начнут учить иностранный язык в детских садах. Однако жизнь воспитателей, родителей и малышей кардинально не изменится. В этом заверила заместитель министра образования и науки по раннему дошкольному образованию Евгения Смирнова. По ее словам, МОН ставит в приоритете мотивацию дошкольников к изучению английского языка на начальном этапе, поддержку этого интереса в течение всего периода обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие проблемы с преподаванием английского в школах Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!