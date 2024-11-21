Детсад на колесах, садик в квартире и центр попечительства: в Украине набирают популярность новые типы заведений дошкольного образования

В Украине активно пилотируют новые типы детских садиков. Задача государства – дать доступ к дошкольному образованию каждому ребенку, и не всем подходят типичные садики. Поэтому набирают популярность мини-садики в квартирах, мобильные детские садики на колесах и корпоративные учебные заведения.

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Как рассказала "Освіторії" координатор образовательных программ по дошкольному образованию UNICEF Анастасия Коновалова, новый закон о дошкольном образовании есть в евроинтеграционных треках для Украины, поэтому учреждения должны соответствовать европейским критериям.

Однако, как выяснилось, страны Европы испытывают такие же проблемы с дошкольными заведениями, как и Украина. Более того, украинские дошкольные учреждения на фоне европейских воспринимаются довольно прилично. Даже есть немало моментов, которые в странах ЕС только в планах, а у нас это уже достигнуто.

К примеру, в большинстве европейских стран нет помощников воспитателей и требований к минимальной квалификации воспитателей. Кроме того, бесплатные образовательные услуги предоставляются в среднем по пять часов, а в Украине заведения дошкольного образования работают преимущественно 12 часов.

Всего восемь стран Европы гарантируют место в детском саду ребенку двух лет и только Венгрия – бесплатно. В четырех из пяти стран пытаются охватить дошкольным образованием всех малышей такого возраста. А вот остальным дошкольникам гарантируют места в детсадах только 25% стран.

Согласно новому закону о дошкольном образовании, образовательные услуги семьи могут получать у совершенно разных субъектов образовательной деятельности. Поэтому вместе с командой UNICEF в Украине начали пилотировать новые типы детсадов.

1. Корпоративные учреждения дошкольного образования. Впервые такое заведение было создано два года назад на базе Национального университета "Полтавская политехника им. Ю. Кондратюка". Это центры попечительства на базе корпораций, университетов, учреждений высшего профессионального образования, где дети могут играть и развиваться, а родители рядом работать или учиться.

Ранее стало известно, что при Министерстве образования и науки Украины откроют детский сад для детей сотрудников. Таким образом, будет происходить пилотизация реформы дошкольного образования.

2. Мобильные детсады. Это хорошее решение для громад, где проживает мало семей с малышами. Там дети обычно остаются без доступа к дошкольному образованию, потому что неэффективно создавать детский садик для 3-5 малышей. Сейчас этот формат актуален для прифронтовых территорий.

В Украине первое такое заведение заработало в Херсонской области, его создали по финской модели и при поддержке правительства Финляндии. Это детский садик в автобусе с отдельными секциями для обучения, игр, питания, занятий искусствами, дневного ухода, психологической поддержки.

3. Домашние мини-садики. В ЕС эти типы заведений достаточно распространены. Их создают дома (обычно это квартиры или дома) для группы из 3-10 малышей. Организаторы должны пройти курсы по возрастной психологии, педагогике и оказанию первой медицинской помощи. Санитарные требования к помещениям очень просты: место для игр и занятий воспитанников.

Для прогулок не требуется отдельной территории: воспитательница гуляет с детьми в парке или на детской площадке, равно как многодетная мама.

Ранее OBOZ.UA писал, чем детские сады в Европе отличаются от украинских.

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