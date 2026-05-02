Детям легче найти друзей, а учителя готовятся ответственнее: педагоги назвали преимущества малых и больших классов
Социализация, здоровый уровень конкуренции и высокая ответственность педагога являются одними из ключевых преимуществ больших классов (от 10 до 30 учеников). Тогда как малые коллективы (5–10 детей) требуют особого внимания к развитию самостоятельности школьников. Такое мнение высказал образовательный эксперт Сергей Дятленко.
По его словам, именно в больших классах дети лучше осваивают командную работу и находят круг общения по интересам. Кроме того, это сказывается и на благоустройстве школы, ведь ей легче получить современное оборудование, а бюджетные средства расходуются более эффективно. Специалист в заметке в Facebook выделил отдельные пункты преимуществ обучения в больших коллективах и призвал педагогов присоединиться к обсуждению.
Преимущества больших классов
В комментариях под заметкой педагоги присоединились к обсуждению. Некоторые из них поделились собственным опытом работы в больших или малых классах, однако в большинстве учителя поддержали мнение Дятленко по количеству детей во время учебного процесса.
Так, например, они указывали, что в большом классе учитель имеет больше возможностей для профессионального роста и реализации, а не работает как репетитор. Кроме того, среди небольшого количества детей, тех, кто будет иметь высокий и достаточный уровень, будет меньше. Также сказаться это может и на уровне заболеваемости, ведь малый коллектив школьников скорее может уйти на карантин.
В то же время, в малых классах, по мнению педагогов, учителям легче проводить работу не только с учениками, но и с родителями. Меньше тратить времени на решение конфликтных ситуаций, ведь в малом коллективе лучше дисциплина и спокойная атмосфера. Также проще выявить пробелы в знаниях и сразу их скорректировать. У школьников повышается качество обучения и они чаще отвечают и участвуют в обсуждениях.
Несмотря на реальное количество школьников в классах, которое часто достигает более 30 учеников, или же когда их совсем мало в сельских школах, учителя отметили, что лучше всего было бы работать с 10-15 детьми.
