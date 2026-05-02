Детям легче найти друзей, а учителя готовятся ответственнее: педагоги назвали преимущества малых и больших классов

Социализация, здоровый уровень конкуренции и высокая ответственность педагога являются одними из ключевых преимуществ больших классов (от 10 до 30 учеников). Тогда как малые коллективы (5–10 детей) требуют особого внимания к развитию самостоятельности школьников. Такое мнение высказал образовательный эксперт Сергей Дятленко.

По его словам, именно в больших классах дети лучше осваивают командную работу и находят круг общения по интересам. Кроме того, это сказывается и на благоустройстве школы, ведь ей легче получить современное оборудование, а бюджетные средства расходуются более эффективно. Специалист в заметке в Facebook выделил отдельные пункты преимуществ обучения в больших коллективах и призвал педагогов присоединиться к обсуждению.

Преимущества больших классов

Лучшая социализация учеников из-за возможности взаимодействия с большим количеством одноклассников, что формирует навык взаимодействовать с разными людьми во взрослом мире.

Ученикам легче найти друзей по интересам и предпочтениям, потому что выбор значительно шире.

В классе можно организовать групповую работу, которая необходима для формирования умения работать в команде.

В классе есть конкуренция между учениками с ориентировочно одинаковыми исходными данными по обучению, лидерства, что позволяет расти в конкурентной среде.

Почти для каждого ученика в классе есть те, за кем, как говорят учителя, можно тянуться. Потому что среда влияет на индивидуальные результаты.

В процессе обучения есть индивидуальные и командные результаты, которых надо достигать. В большом классе легче достигать командных.

У большего количества учеников есть возможность быть лидером в определенном сегменте жизнедеятельности коллектива (общественная деятельность, спорт, досуг, обучение и т.п.).

К урокам в больших классах учителя готовятся более ответственно, потому что пауза в 30 секунд или неинтересная работа приведут к нарушению дисциплины, тогда как в малых классах таких нарушений почти нет.

В малых классах учитель для каждого ученика может разъяснить, "разжевать и положить в рот" учебный материал, что приводит к отсутствию навыка получать информацию и знания самостоятельно. Во взрослой жизни с подходом "обучение в течение жизни" это будет крайне необходимым.

Интереснее и эффективнее проходят уроки физической культуры.

Вероятность обеспечения классов современным оборудованием растет, потому что при прочих равных условиях оборудование предоставят туда, где больше учеников.

Эффективнее используются средства местного бюджета.

В комментариях под заметкой педагоги присоединились к обсуждению. Некоторые из них поделились собственным опытом работы в больших или малых классах, однако в большинстве учителя поддержали мнение Дятленко по количеству детей во время учебного процесса.

Так, например, они указывали, что в большом классе учитель имеет больше возможностей для профессионального роста и реализации, а не работает как репетитор. Кроме того, среди небольшого количества детей, тех, кто будет иметь высокий и достаточный уровень, будет меньше. Также сказаться это может и на уровне заболеваемости, ведь малый коллектив школьников скорее может уйти на карантин.

В то же время, в малых классах, по мнению педагогов, учителям легче проводить работу не только с учениками, но и с родителями. Меньше тратить времени на решение конфликтных ситуаций, ведь в малом коллективе лучше дисциплина и спокойная атмосфера. Также проще выявить пробелы в знаниях и сразу их скорректировать. У школьников повышается качество обучения и они чаще отвечают и участвуют в обсуждениях.

Несмотря на реальное количество школьников в классах, которое часто достигает более 30 учеников, или же когда их совсем мало в сельских школах, учителя отметили, что лучше всего было бы работать с 10-15 детьми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы устроили дискуссию из-за заявления главы ГСКО по дистанционному обучению.

