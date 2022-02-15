Девочка поскользнулась на "ледовом" школьном дворе и сломала позвоночник: в этом обвинили ее саму. Видео

В Мелитополе Запорожской области неожиданный оборот произошел в истории, где ученица 5 класса Настя Тарасова поскользнулась в школьном дворе и сломала позвоночник в пяти местах. Администрация заведения через месяц после инцидента составила акт о несчастном случае.

В документе всю вину возложили на саму девочку. А вот о том, что школа не предприняла мер для борьбы с гололедом на своей территории – ни слова. Об этом сообщает "РИА Мелитополь", которое таже обнародовало видео падения школьницы (чтобы посмотреть запись, доскролльте до конца страницы).

Инцидент с 11-летней ученицей 5 класса школы №15 Мелитополя Настей Тарасовой произошел 14 января. Вместе с мамой они зашли во двор школы, по дороге девочка поскользнулась и упала на спину. В травмпункте врач школьнице выписал мазь и направил к хирургу.

Видео дня

А вот хирург Лечебно-диагностического центра ("зеленая" поликлиника) заподозрил у Насти компрессионный перелом позвоночника. Снимки МРТ подтвердили опасения. Диагноз – компрессионый перелом пяти позвонков грудного отдела. После девочку госпиталилизировали в Запорожскую областную больницу. Да и то маме пришлось добиваться того, что это организовала больница – сначала ей предложили заняться этим самой и за свои деньги.

Спустя месяц, 14 февраля, мама школьницы Вероника Тарасова получила от администрации школы "акт о несчастном случае", который составила собранная в заведении комиссия. Члены комиссии, куда вошли два заместителя директора и общественный инспектор по охране труда, составили и подписали документ еще 19 января. Согласно акту, школьница сама виновата в произошедшем – из-за собственной неосторожности.

"Вывод комиссии: несчастный случай произошел из-за неосторожности ребенка", – указано в акте.

Среди профилактически мер для предотвращения подобных "несчастных случаев" комиссия поручила классному руководителю 5-Б, где учится Настя, провести с детьми беседу о правилах поведения в гололед.

Мама девочки утверждает, что тротуар и школьный двор в момент падения школьницы не был обработан противогололедными материалами. По ее словам, в тот день посыпали только ступеньки, а на прилегающей территории было очень скользко. Но в документе об этом ни слова.

Издание обнародовало запись момента падения Насти с камеры наблюдения. На кадрах видно, что мама держит девочку за руку, но не успевает среагировать, когда та падает на спину. Пока ребенка пытаются привести в чувство, во дворе появляется мужчина с ведром и начинает что-то не спеша разбрасывать рукой.

В городском управлении образования и управлении здравоохранения сообщали, что по этому происшествию назначены проверки. Пока что новостей от чиновников нет.

Мама пострадавшей школьницы Вероника говорит, что они с дочкой остались с бедой один на один. Женщине пришлось заказывать частный медицинский автомобиль, чтобы привезти дочь домой из Запорожской областной больницы. Кроме того, по ее словам, за две недели самочувствием девочки никто не поинтересовался.

Сейчас Настя прикована к постели и не может даже сидеть. Врачи говорят, что лечение и последующая реабилитация после такой сложной травмы будет длительной. Девочке как минимум год придется провести в горизонтальном положении. Для Насти изготовили специальный корсет, который будет удерживать поврежденные позвонки в стабильном положении.

Вероника Тарасова воспитывает дочь одна, а Насте предстоит длительное лечение и реабилитация. Женщина просит о помощи всех неравнодушных, у кого есть возможность помочь семье финансово. Карта ПриватБанка – 4149439316043086 (Тарасова Вероника Александровна).

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